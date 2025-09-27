15 emprendimientos sanjuaninos tendrán apoyo estatal para su desarrollo En esta segunda cohorte, variadas propuestas con perfil tecnológio y/o científico alineadas con los intereses estratégicos de la provincia entran en etapa de preincubación.

Con el reciente inicio de la segunda cohorte, que abarca 15 proyectos innovadores con perfil tecnológico y/o científico ya en etapa de preincubación, San Juan -a través de la Secretaría de Estado de Ciencia, Tecnología e Innovación (SECITI) en articulación con la Fundación Incubadora de Empresas (FIDE) de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC)- redobla su apuesta por el talento local y se consolida como centro neurálgico para el desarrollo tecnológico.

La selección de estos emprendimientos no es azarosa. El subprograma “Impulso Innovador” del programa “Innovación con Impacto” de la SECITI, dependiente del Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación, busca detectar ideas innovadoras con alto potencial, que estén en línea con los ejes estratégicos de la provincia, como minería, energía renovable, agroindustria y economía del conocimiento; y orientarlas para su concreción. Muchos de esos proyectos seleccionados ya tienen un proceso previo que comienza en el Consultorio de Innovación, una de las vías de ingreso además del Concurso Innovación Startup y otros programas de la Secretaría. ‘El Consultorio está abierto cualquier tipo de inquietud que tenga que ver con innovación para un nuevo emprendimiento, donde el requisito indispensable es justamente innovar en un producto, proceso o servicio‘, explicó a DIARIO DE CUYO Carlos Gallardo, Director de Transferencia e Innovación.

Según el funcionario, la diversidad de la nueva tanda de propuestas no es más que un testimonio del potencial local. Estos 15 nuevos proyectos seleccionados, que van desde soluciones de energía solar para la construcción hasta plataformas de Inteligencia Artificial y aplicaciones para la minería, por ejemplo, ya están listos para recorrer el camino de la preincubación, primer paso del proceso de asistencia.

A los emprendedores se les proporciona un “roadmap” u hoja de ruta con los pasos a seguir. Los más avanzados pasarán luego a la etapa de incubación, con mentorías y capacitaciones, donde se trabaja más en profundidad el modelo de negocio, el mercado y el equipo. Y la meta final es la aceleración, diseñada para llevar los proyectos a otro nivel y vincularlos con potenciales inversores.

“Es una infraestructura de contención para que las ideas básicas evolucionen y tengan éxito en el mercado”, dijo el director, pero aclaró que “La Secretaría no busca la protección de los emprendedores, sino dotarlos de herramientas. Acompañarlos de alguna manera, pero que puedan ir solos también. Es decir, no hacer las cosas por ellos, sino encaminarlos. Ellos tienen que, de alguna manera, ir saliendo al mercado y validando”.

Gallardo acotó que la única contraprestación que se espera es “indirecta” y tiene que ver con que los autores de proyectos seleccionados contribuyan a ‘fortalecer también a los que vienen detrás‘, mediante el aporte de su experiencia al ecosistema, que ya cuenta con una primera camada de 11 propuestas transitando la etapa de incubación.

Próximo objetivo: formar incubadoras locales

En paralelo, el funcionario destacó que el programa busca independizarse a futuro mediante un plan de fortalecimiento para incubadoras locales.

“La idea es que no tengamos que buscar eternamente afuera. De hecho, hoy se está trabajando con la Universidad Nacional de Córdoba y con la Universidad Nacional de Cuyo, que tienen más de 30 años de experiencia en eso. La misma incubadora de Córdoba va como a incubar también incubadoras locales, institucionales, incluso de las universidades. Y en la medida que estén fortalecidas y que vayan ganando experiencia, pueden ir generando esa asistencia desde acá. De momento hay entusiasmo, nos han mandado los datos para poder arrancar el programa”, concluyó.

Los nuevos proyectos en preincubación

Estos son los 5 proyectos seleccionados provenientes del Consultorio de Innovación, el Concurso Innovación Startup y otros programas de la Secretaría:

1 – Gerardo Yañez (SmarTire Control)

Plataforma digital que ofrece un sistema centralizado para la gestión eficiente de los neumáticos, como activos costosos y críticos para la operación.

Solución que permite lograr una mayor eficiencia hídrica, evitar sobrecostos en insumos, detección temprana de problemas en los cultivos y evitar pérdida de competitividad por falta de trazabilidad y certificaciones ambientales, mediante una plataforma integral de agricultura de precisión.

Solución innovadora, natural y efectiva de base científica para el control de la vinchuca, por medio de un dispositivo biotecnológico en formato de tableta repelente, elaborado a partir de biopolímeros biodegradables y aceites esenciales de plantas nativas de San Juan.

Busca mejorar la calidad de los cultivos promoviendo su desarrollo vegetal y reduciendo la necesidad de fertilizantes sintéticos, mediante un biofertilizante orgánico a partir de levaduras residuales de la industria cervecera artesanal, científicamente validado. A diferencia de los insumos tradicionales, este biofertilizante combina origen circular, bajo costo y alta eficacia agronómica.

Plataforma de ciberseguridad predictiva, modular y escalable, diseñada específicamente para proteger a pequeñas empresas y usuarios sin conocimientos técnicos

Propone resolver los desafíos de la gestión del agua mediante una plataforma tecnológica que, mediante la combinación de inteligencia artificial e Internet de las Cosas (IoT), permita monitorear, analizar y optimizar el uso del agua en tiempo real, con foco en eficiencia y sostenibilidad.

Plataforma de financiamiento colectivo descentralizado (DeFi), que propone dar respuesta al acceso limitado al crédito en poblaciones no bancarizadas o sub-bancarizadas, y la falta de instrumentos seguros para microinversores. La misma está basada en blockchain, que permite la emisión y comercialización de microcréditos tokenizados mediante contratos inteligentes.

Plataforma de e-commerce B2B (business to business), transformada en un marketplace creada por el ámbito local con el objetivo de fortalecer el comercio local electrónico. Incentivando conectar a los pequeños productores con las grandes empresas que solicitan distintos tipos de productos o servicios.

Recuperación y tratamiento de residuos electrónicos, casos de recuperación de cobre con lixiviación ácida

Plataforma digital accesible para el análisis de métricas deportivas, cuyo objetivo principal es democratizar el acceso al análisis de datos en club

En su propuesta busca incorporar la IA y el Metaverso al ecosistema actual en funcionamiento y sobre el producto reciclado Nube Eco (Herramientas de productividad para organizaciones).

Web App de realidad aumentada. Modelo de negocio por suscripción.

Propuesta innovadora de modelado 3D y BIM

Cooperativa de trabajo que se encuentra en pleno desarrollo de un innovador proyecto de un elemento de construcción, cuyo objetivo es brindar una alternativa sustentable, accesible y eficiente para la generación de energía renovable en hogares, empresas y organismos públicos.

Es un proyecto para mejorar y acelerar los procesos de reclutamiento y selección de las empresas mineras

