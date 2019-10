Lorwest, concesionario oficial de Jeep, Ram, Chrysler y Dodge. Abrió en Rawson a fines del mes pasado y cuenta con servicio de posventa.

Pese al mal momento que sufre el mercado de los cero kilómetro, con una caída de ventas que no se detiene, en San Juan no se han enfriado las inversiones. Dos nuevas concesionarias oficiales de autos acaban de abrir sus puertas en la provincia -las dos en Rawson-, y tienen un denominador común: además de que ambas comercializan vehículos de alta gama, los empresarios que las dirigen apuestan a que las crisis algún día llegan a su final, y quieren estar preparados para cuando eso ocurra. Se trata de Hyundai, donde se comercializarán todos las unidades del mayor fabricante surcoreano de automóviles, y cerca de allí, Lorwest, donde se comercializan Jeep, Ram, Chrysler y Dodge, del fabricante estadounidense. Javier Fornasari, tercera generación de una familia sanjuanina dedicada a la comercialización de 0 KM anexó al negocio de la concesionaria Renault ahora la representación de Hyundai. Compartiendo el mismo predio de 18.000 m2, de los cuales 8.000 m2 son cubiertos, cuenta además de los dos locales con un salón de usados para 80 vehículos. Será una concesionaria integral porque tendrá venta comercial y posventa. Está ubicada en calle General Mosconi 2895 sur, en el lateral de ruta 40, entre General Acha y Cano. ""Hay un tendencia de agrupar las concesionarias en un solo lugar, por ello se hizo el nuevo edificio al lado del anterior", contó Fornasari. ""Apostamos a la provincia, y debemos agradecer el apoyo gubernamental que nos dio una línea de crédito blanda para este emprendimiento", dijo el empresario que aseguró que ""esta crisis va a pasar, y debemos estar preparados con infraestructura para cuando este mal momento pase". Cerca de allí, en un predio de una hectárea en Lateral este, entre el Acceso Sur y Las Cañitas, hace pocas semanas abrió Lorwest, de la familia mendocina Lorenzo que ya tiene concesionarias en Mendoza y San Luis. El local comercial tiene 400 m2 y el taller de posventa oficial tiene 200 m2, explicó el gerente, Facundo Narpe. Dijo que el grupo familiar comenzó con el proyecto sanjuanino hace un año -cuando las ventas no eran las de ahora- pero prosiguió con el emprendimiento pese al mal momento ""porque de las crisis salen las oportunidades". Un dato que afirma ese pensamiento es que el primer concesionario Fiat se inauguró en San Rafael en el 2001 y el mes pasado inauguró la concesionaria Ford en San Rafael. ""Tenemos esperanzas de que en el futuro la actividad se va a reactivar", aseguró Narpe.

El patentamiento acumulado cayó 41,5%

Fornasari, quien también es representante de ACARA en San Juan, informó que el mes de septiembre fue el de menor volumen de patentamiento a valores nominales en esta provincia. Mientras a nivel nacional la caída respecto a agosto fue del 20%, en el acumulado de enero a septiembre el descenso en el patentamiento fue del 45%.

Hyundai, de la familia Fornasari, abrió al lado de Renault dentro de un mismo predio, y también brindará servicio integral de posventa.



En San Juan, el comportamiento del mes de septiembre significó una caída del 26%, pero en el acumulado de lo nueve meses bajó 41,5%, un poco menos que a nivel nacional. En la comparación de septiembre, respecto a igual mes del año pasado, hubo una baja del 37,4%.



El empresario dijo que la caída de ventas está influida por un costo financiero muy alto, pero además ""y fundamentalmente por la pérdida del poder adquisitivo de la población". A eso se suman factores estacionales, ya que a fin de año se venden menos autos.