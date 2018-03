Opción. El horario del comercio es opcional y lo que hace el Centro Comercial es sugerir la apertura y cierre de los negocios. Si la idea prospera, será de 9 a 17, de mayo a octubre.

En enero pasado, la Cámara de Comercio y el sindicato mercantil propusieron la idea de implementar el horario de corrido en los negocios del Gran San Juan para esta temporada de otoño-invierno. Pero a dos meses de lanzada la iniciativa, persisten las dudas. Si bien los comerciantes quieren avanzar con la propuesta, el gremio del sector todavía no termina de consultar a sus empleados y si la mayoría no acepta, no seguirán adelante. Si se allanan las cosas, la intención que tienen es comenzar, primero con una prueba piloto a partir de mayo, y luego disponer que hasta octubre los establecimientos abran sus puertas de 9 a 17, con un descanso al mediodía para que los empleados puedan almorzar. Otros años, el horario fue de 8,30 a 12,30 y de 16 a 20.



El cambio no es caprichoso. Para el personal, significaría un ahorro en los pasajes de 22,40 pesos por día al tener que pagar sólo 2 boletos de colectivo en lugar de 4, como ocurre hasta ahora. Y para el comerciante representaría un menor gasto en el consumo de luz, porque se aprovecharían las horas de iluminación natural. Además, al atender a la siesta, se verá favorecido el turismo que cada vez tiene mas presencia durante todo el año. Si bien San Juan no es un destino turístico tradicional, sí está creciendo año a año en el denominado "turismo de eventos". Los datos oficiales indican que durante el 2017 llegaron a la provincia 104.571 visitantes a diferentes congresos, seminarios y competencias deportivas, el 165% más que en 2016.



La iniciativa comprende que no sólo sean los negocios del microcentro los que cambien los horarios, sino que también lo hagan los del Gran San Juan. Hasta ahora hay interés en los centros comerciales de Pocito, Chimbas, Caucete y Santa Lucía, pero no ocurre lo mismo en Rawson. Carina del Valle Quiroga, del Centro Comercial e Industrial de ese departamento, dijo que aunque todavía no lo ha conversado con los comerciantes de la zona "no sé si va a funcionar".



En la Cámara de Comercio, según comentó Hermes Rodríguez, la idea que tienen es sumar también a los bancos, para que haya mayor movimiento de público cuando abran los negocios, es decir a partir de las 9. Pero Mario Matic, secretario general del gremio bancario, dijo que la propuesta no los convence porque cada empleado ya tiene armado su esquema de trabajo. Actualmente, las entidades abren de 8 a 13.



Mirna Moral, secretaria general del Sindicato de Empleados de Comercio, dijo que a ella en forma particular le gusta la idea del horario de corrido, pero que antes de avanzar con la propuesta quiere tener la conformidad de la mayoría de los empleados, que se calcula que en la provincia son unos 14.000. Para conocer la opinión del personal empezaron con una encuesta, pero la pararon porque la gente no tenía en claro para qué era el cambio de horario. "Después de explicar bien para qué es, vamos a continuar con el sondeo", dijo la dirigente.



Para que el cambio tenga carácter oficial, tanto en la Cámara de Comercio como en el sindicato quieren sumar al Gobierno provincial en la iniciativa. Es para que, por ejemplo, se refuerce la circulación de colectivos durante el horario de la siesta. Sandra Barceló, secretaria de Industria y Comercio, dijo que "si piden nuestra intervención, por supuesto que el Gobierno va a estar, más si es un beneficio para el comercio y los empleados".

Hablan los protagonistas

Hermes Rodríguez

"En pleno invierno en San Juan a las 7 de la tarde ya no queda nadie en la calle. Por eso la idea que tenemos es aprovechar más las horas del día antes de que caiga el sol. Creo que la gente se va terminar adaptando a los nuevos horarios".

Mirna Moral

"Queremos ser muy cautelosos con el cambio de horario porque por ejemplo las mujeres ya tienen organizadas sus casas y no es fácil introducir modificaciones. En lo personal me parece que sería bueno, pero hay que ver qué opinan los empleados".

Mario Matic

"Introducir un cambio de este tipo en San Juan me parece difícil porque la gente ya tiene sus hábitos. En el caso del empleado bancario ya tiene organizada sus tareas y por eso lo vemos complicado para que se vaya a implementar".

Negocios

12 Son los miles de negocios que hay en la provincia, según las cuentas de la Cámara de Comercio.

Empleados

14 Son los miles de empleados que trabajan en el ámbito comercial en San Juan, según fuentes del sector.

Modelo cordobés

El modelo que quiere adoptar el comercio sanjuanino es el que funciona desde hace unos años en Córdoba. La Cámara de Comercio se esa provincia sugiere a sus asociados que abran de 9 a 19, con un intervalo al mediodía para que los empleados puedan almorzar. Funciona todo el año, incluso en el verano, a pesar del calor.