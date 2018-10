Recuerdo. Apenas llegados a los Estados Unidos los becarios sanjuaninos aprovecharon para tomarse fotografías antes de iniciar la capacitación en las empresas e instituciones que los seleccionaron.

El 15 de septiembre pasado llegaron a los Estados Unidos y ya están trabajando en las empresas que los aceptaron luego de rigurosas pruebas. Se trata de 21 becarios sanjuaninos que viajaron para conocer la realidad de un país altamente desarrollado durante cuatro meses, y que luego volcarán sus experiencias en la provincia. Por el testimonio de los protagonistas, dijeron que pudieron comprobar que están bien formados y que eso les permite destacarse en los trabajos en los que a cada uno les ha tocado desempeñar.



El programa comenzó cuando en diciembre del año pasado, el gobernador Sergio Uñac firmó un convenio con autoridades de The Washington Center y la Advanced Leadership Fundation, que permitió que este año 21 estudiantes sanjuaninos, universitarios avanzados o bien recibidos recientemente, tengan la posibilidad de participar de un intercambio laboral en los Estados Unidos, en empresas e instituciones de aquel país. Entre los chicos, que debieron pasar exigentes pruebas para quedar seleccionados, hay ingenieros civiles e industriales, licenciados en Comercio Exterior, profesores de Historia y de Educación Física, geólogos, arquitectos, contadores, psicólogos, abogados y especialistas en Comercio Internacional y en Administración Pública.

Para las becas se postularon poco más de 200 aspirantes y 21 quedaron seleccionados.

Netalí Kalierof, una joven estudiante de Diseño Gráfico, contó que luego de postularse, además de muy buen manejo del inglés, debió pasar una entrevista laboral, hasta que fue aceptada por Poverty and Race Research Action Council, "una organización de políticas y leyes de derechos civiles con sede en Washington, DC". Agregó que "promueven estrategias de defensa para abordar la desigualdad estructural y alterar los sistemas que perjudican a personas de color de bajos ingresos".



"La idea es que cuando vuelva a San Juan, una provincia que tiene un excelente nivel de promoción cultura y a nivel de diseño, pueda aportar la aprendido en esta experiencia", dijo la joven.



Pablo García, un estudiante del último año de Ingeniería Industrial, relató que está haciendo una pasantía en Stein IP, "una firma de abogados de propiedad intelectual. Parte de mi trabajo es revisar la factibilidad y posibilidades de proyectos de energías renovables y software".



"Creo que lo que podemos aprender es muy interesante e importante y va a ser clave para nuestro desarrollo profesional. Mis expectativas son mejorar mis habilidades en el idioma y ampliar mi conocimiento respecto a nuevas tecnologías que pueden llegar a ser puestas en práctica para lograr un futuro mejor", sostuvo.



Otra becaria es Ana Saavedra , una estudiante de la Licenciatura en Historia, quien está haciendo su pasantía en el Centro de Estudios Hemisféricos de Defensa William J. Perry, dependiente del Departamento de Defensa de los Estados Unidos. "Me esperaba encontrar con gente apegada al protocolo, muy rígida, porque el centro funciona dentro de un fuerte militar, pero me encontré con una muy buena recepción y gente muy cálida. Es muy buen ambiente de trabajo".



Sobre su perfeccionamiento dijo que "como Washington es la capital mundial de la política internacional la idea es aplicar en San Juan los conocimientos que aprenda, por ejemplo en incentivar los vínculos con otros países y trabajar en el desarrollo de las oportunidades que van a venir con la construcción del futuro túnel de Agua Negra".



La idea en el Gobierno sanjuanino es prolongar en el tiempo esta iniciativa, convirtiéndola en una política de Estado para que la administración provincial por una parte pueda planificar sus actividades y por otra, los estudiantes locales ganen experiencia en un país que es potencia mundial.



El regreso de los becarios está previsto para el 21 de diciembre y la idea es que, una vez en San Juan, apliquen los conocimientos aprendidos en los ámbitos en los que cada uno de ellos les ha tocado desempeñarse.





Washington Center

El Washington Center, la institución con la que firmó el convenio el gobernador Uñac en diciembre del año pasado, es una organización independiente sin fines de lucro que presta servicios a cientos de universidades en los Estados Unidos y otros países. Ofrece a los estudiantes universitarios seleccionados oportunidades desafiantes para trabajar y aprender en Washington DC para obtener créditos académicos. El programa tiene más de 50.000 exalumnos, muchos de los cuales ocupan puestos de liderazgo en los sectores público, privado y sin fines de lucro, expresa el sitio Wikipedia.



El Washington Center ocupa puestos de liderazgo en prácticamente todos los campos de la carrera, incluidos derecho, educación, trabajo social, medicina, periodismo, diplomacia, negocios y política. Varios sirven en la Junta de Directores del Centro de Washington.