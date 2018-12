Señalización. Este tipo de carteles serán colocados en la puerta de las escuelas de la ciudad.

La comuna capitalina dispuso autorizar el estacionamiento de los vehículos frente a las escuelas, con la sola condición de dejar libres los accesos, durante las vacaciones, los sábados a partir de las 14, domingos y feriados, cuando no hay actividad en los establecimientos. La medida se pondrá en marcha en forma inmediata e incluso en el municipio ya tienen la nueva cartelería con las disposiciones y la van a empezar a colocar en los próximos días, según dio a conocer Darío Molina, director operativo del Eco (Estacionamiento Controlado). El funcionario aclaró que la decisión fue en respuesta a un pedido de la Cámara de Comercio, que preside Hermes Rodríguez, con la intención de colaborar en la circulación de los compradores. También servirá para favorecer al turismo, durante el receso de verano y el período de descanso invernal.



Molina explicó que lo que se hizo fue reglamentar una ordenanza municipal para introducir los cambios y aclaró que se podrá estacionar frente a las escuelas, cuando ahora está prohibido, con la sola condición de dejar libre los accesos, durante los 365 días del año. "Estuvimos haciendo una prueba durante tres meses y ha dado buenos resultados. Es preocupación del intendente Franco Aranda colaborar siempre con el comercio", dijo Molina.



El funcionario señaló que la comuna instrumentó un sistema de ordenamiento para el ingreso y egreso de los alumnos en un total de 17 establecimientos de Capital, alrededor de un 40% de las escuelas que hay en el departamento. Frente a los colegios ahora no está permitido estacionar, sino que sólo se permite detener el vehículo hasta 5 minutos como máximo, para que los chicos puedan descender. Con la nueva reglamentación estará permitido dejar el rodado frente a los establecimientos cuando no hay actividad escolar, es decir durante las vacaciones, de verano y de invierno, los sábados desde las 14, los domingos y los feriados. Ante cualquier duda, el funcionario recomendó seguir siempre las instrucciones de los monitores urbanos.



Según un informe reciente elaborado por el Eco, en la ciudad hay 3.500 boxes tarifados, y se calcula que los utilizan un promedio de 8.300 usuarios por día. La mayoría de la ocupación se realiza en el turno mañana, que es cuando hay mayor cantidad de personas que asisten a trabajar, por ejemplo en la administración pública y oficinas. Ahora se sumarán los espacios frente a las escuelas del centro, por ejemplo la Industrial, Antonio Torres, Santo Domingo y La Inmaculada.

Audiencia en Trabajo

Ante la falta de acuerdo por cómo van a trabajar los empleados del comercio sanjuanino para las celebraciones de Navidad y Año Nuevo, habrá una audiencia de conciliación hoy, a las 17, en la sede de la Subsecretaría de Trabajo, con la presencia del titular del área, Roberto Correa Esbry.



La intención manifestada desde la Cámara de Comercio, que preside Hermes Rodríguez, es que el domingo 23, los negocios abran de 9 a 13, y que les reconocerán un pago doble. Para el lunes 24, tal como establece la legislación provincial, el personal se tiene que retirar a las 17, pero la intención es que se vayan a sus casas a partir de las 16. En el caso del domingo 30, la decisión es que el comercio no abra sus puertas.



Pero, desde el Sindicato de Empleados de Comercio se oponen a que el personal trabaje el domingo 23. "Nuestra postura es que ese día no se debe trabajar", dijo David Castro, secretario adjunto de esa organización sindical. Y agregó que "ya nos han quitado muchas cosas y no estamos dispuestos a ceder".



Así las cosas, la cuestión que queda por definir en la audiencia de hoy es qué va a pasar el domingo 23.