Maña, a primera hora, las autoridades del Ministerio de Minería le comunicarán oficialmente al gobernador Sergio Uñac que la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) para la construcción del emprendimiento de cobre Josemaría tuvo resultado positivo. Tras ese paso formal, el estudio, que determina cómo se construirá la mina y cómo será el proceso de producción, se dará a conocer en sociedad, en una reunión prevista a las 11.30 en la Dirección de Evaluación Ambiental Minera (DEAM). Para el evento están convocados empresarios, industriales y referentes de los distintos sectores económicos de la provincia. Se trata del hito más importante para un proyecto minero que espera ver la luz en el corto plazo, al punto que desde la empresa confirmaron que mantienen la intenciones de un inicio preliminar para fines de este año y arrancar la construcción de la mina en 2023. El dato no es menor, ya que se estima una inversión de U$S 4.100 millones. A pesar de que todo indica que la firma propietaria del proyecto de cobre desembolsará el dinero, referentes del sector minero de la provincia pusieron reparos.

Desde la compañía indicaron que se encuentran "ansiosos" por conocer los detalles que contendrá la DIA, ya que quieren avanzar con el proyecto. Así, tanto desde la firma como desde el Ministerio de Minería, que encabeza Carlos Astudillo, afirmaron que, con la publicación, la empresa Deprominsa SA, operadora del proyecto, deberá determinar si acepta las condiciones establecidas en la DIA para la explotación. Para ello tendrá un plazo de 20 días (hábiles) para hacer una evaluación del documento y definir si coincide o no con los requerimientos establecidos por la Comisión Interdisciplinaria de Evaluación Ambiental Minera (CIEAM), integrada por referentes del Ministerio de Minería, Ministerio de Salud Pública, Hidráulica, Instituto Nacional del Agua, Planeamiento, Recursos Energéticos, el Centro de Investigación para la Prevención de la Contaminación Ambiental Minero-Industrial (CIPCAMI), el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (Inpres), las universidades Nacional de San Juan y Católica de Cuyo, la Secretaría de Ambiente, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y la Secretaría de Agroindustria y Ganadería.

Fuentes de la empresa indicaron que la intención de iniciar las tareas sigue firme y que hay elementos que respaldan las expectativas. Aseguran que en poco más de un año pasaron de 25 a más de 200 empleados, que se trasladaron a un predio más grande, que compraron 80 hectáreas en Albardón y que la empresa Josemaría Resources fue adquirida por Lundin Mining, de Canadá, compañía madre con trascendencia internacional con la intención de engrosar los activos del emprendimiento y lograr el financiamiento necesario para arrancar el proyecto sanjuanino. A pesar de esos "indicios", entre los empresarios sanjuaninos reina el escepticismo, ya que dicen que el movimiento financiero de Lundin no impactó en sus finanzas y que la compañía no tiene el tamaño suficiente como para desarrollar un proyecto de semejante envergadura. Es más, la fuente de Lundin consultada por este diario no pudo responder si la compañía consiguió o no los U$S 4.100 millones que hacen falta para iniciar la obra. Otro punto clave que trascendió es que habrá un requerimiento alto para la contratación de mano de obra local y también para lleven adelante contratos con empresas locales.



Detalles del proyecto

Se trata de una mina de cobre ubicada en Iglesia, con contenido de oro y plata, a cielo abierto, con reservas minerales estimadas de 1.000 millones de toneladas y una vida útil de 19 años. Se tiene previsto exportar 2.000 toneladas diarias de concentrado, en camión hasta Albardón y luego en tren hasta el puerto de Rosario. No se usará cianuro en ninguna etapa. Para el traslado está previsto construir un camino, con superficie de grava, de aproximadamente 250 kilómetros de largo.



Visita nacional

Para la presentación de la Declaración de Impacto Ambiental, llegará a la provincia la secretaria de Minería de la Nación, Fernanda Ávila. La funcionaria reemplazó a Alberto Hensel en el cargo, luego de que este asumiera como ministro de Gobierno en la provincia.