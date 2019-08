La previa: en la tarde de ayer se incrementó el movimiento en los locales, pero los empresarios se debaten entre la expectativa y el temor por el contexto de crisis.

En la previa del Día del Niño el comercio decidió ignorar el feriado de hoy en conmemoración del General San Martín, y abrirá sus puertas al público en un contexto en el que intentarán morigerar el impacto que les traerá la reciente escalada del dólar y la marcada caída de ventas. Las jugueterías de la provincia abrirán de corrido, de 8,30 a 22,30; mientras que el comercio minorista en forma generalizada anunció que extenderá su horario y en lugar de abrir sólo medio día en la mañana, también lo hará en el turno tarde, aunque normalmente no lo hacen ni siquiera en sábados normales. En centros comerciales de los departamentos se repetirán situaciones similares, con los matices propios de cada zona. Por ejemplo en el populoso centro comercial de Rawson desde la cámara que nuclea a los locales se informó que extenderán una hora el horario de atención durante la jornada de hoy, y también los rubros relacionados con los niños, abrirán mañana medio día. Eso sí, el comercio en toda la provincia no abrirá el lunes próximo, salvo algunos locales de alimentos y shoppings (ver aparte).

La actividad comercial de hoy no sólo está afectada por la crisis sino también porque al ser feriado, los micros circularán con frecuencias espaciadas, según confirmó ayer el Director de Tránsito, Luis González, y directivos de ATAP. Sin embargo, el titular de la Cámara de Comercio de San Juan, Hermes Rodríguez, dijo que cree que esto no afectará la decisión de los clientes de salir a hacer alguna compra para los más chiquitos de la casa, aunque los ánimos de los comerciantes no son los mejores en una de las semanas más complicadas de la economía de los últimos tiempos.

LA VENTA

La mayoría de las jugueterías grandes y cadenas decidieron no subir los precios para poder vender el stock comprado y afrontar las deudas, ya que saben que este año, a raíz de los últimos acontecimientos, los papás gastarán menos en los regalos y elegirán las opciones más económicas. Sin embargo, los comerciantes confirmaron que los proveedores de juguetes aumentaron hasta 25% las listas de precios y eso impactó en las jugueterías barriales.

El propio Rodríguez confirmó que en esos negocios remarcaron un promedio del 20% los juguetes durante esta semana.

Un dato revelador es que el año pasado el ticket promedio fue de $800 pesos y que al menos hasta ayer un sondeo en jugueterías reveló que los adultos están gastando mucho menos este año. ""Más o menos cada papá se está llevando 500 a 600 pesos por niño, como mucho llega a 1.000 si es uno solo", anticipó la dueña de una reconocida juguetería.

Lo positivo es que no se frenó la financiación sin interés: en locales como Rodney, Río Shop o cadenas como Walmart, por citar sólo algunos, confirmaron que siguen vigentes las promociones bancarias para el Día del Niño, con planes en 12, 6 y 3 cuotas sin interés. Rodríguez explicó que el rubro más vendido sigue siendo el de juguetes, y entre ellos, juegos de mesa y rodados plásticos; seguidos de calzado y ropa.

Importadores

Un dato que apuntó Hermes Rodríguez desde el centro comercial es que la Cámara Argentina del Juguete le informó que los importadores guardaron las últimas remesas recibidas ""para el año que viene" debido al aumento de precios.

Cuotas sin interés

12 La financiación bancaria no se cortó pese a la devaluación y siguen las promociones con hasta 12 cuotas sin interés con tarjetas bancarias nacionales para la compra de juguetes.

> Vendedores ambulantes

La Cámara de Comercio de San Juan informó que reclamó ante la Municipalidad de la Capital por más controles a la venta ambulante, luego de haber detectado que se estaba produciendo en horarios no habilitados y en un lugar fijo, en lugar de andar deambulando (ver foto). También se le pidió intervención a la policía a través de la Dirección de Operaciones.

Cómo será la actividad en el fin de semana largo

Hoy es feriado nacional en conmemoración de la muerte de José de San Martín y el lunes 19 será un día no laborable con fines turísticos.