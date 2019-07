Acuerdo. La Ruta 40 Norte se finalizó con fondos locales. Hubo acuerdo por la deuda y el saldo hoy es de 800 millones de pesos por esa obra.

El Ejecutivo tomó una decisión: intimará a la Nación por la deuda en obra pública que mantiene con la provincia y que asciende a los 4.100 millones de pesos. El reclamo está en línea con lo que el viernes hizo Salud Pública, que envió una carta documento a la Secretaría de Salud de la Nación por el faltante de vacunas, déficit que generó un gasto en 35 millones de pesos para la provincia. El área que estará a cargo de las acciones será Fiscalía de Estado, a cargo de Jorge Alvo, que ya cuenta con parte de la documentación de las tareas nacionales que fueron ejecutadas con fondos locales. De no encontrar una respuesta favorable por la vía administrativa, la provincia estará en condiciones de accionar judicialmente contra la administración nacional, indicaron fuentes calificadas. Además, al saldo en rojo se le suman 60 millones de pesos por la contención de los presos federales, convenio que el Ejecutivo le dio de baja, porque el macrismo no manda los fondos.



Quien dio a conocer la decisión fue el ministro de Hacienda, Roberto Gattoni. En rueda de prensa, el funcionario manifestó que "Nación no ha cumplido con los convenios que se firmaron con la provincia a través de Vialidad Nacional. Por eso iniciamos los reclamos". Además disparó que "es un despropósito que la Nación busque déficit cero a costa de no cumplir con la provincia".



Ante el faltante, Gattoni indicó que la directiva del Gobernador es mantener el avance de las obras nacionales con fondos propios para que las mismas no se frenen, como es el caso de la Ruta 40 Norte.