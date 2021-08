Varias veces en su exposición, el ministro de Economía Martín Guzman lanzó duras críticas a la anterior administración de Mauricio Macri, por considerar que le hizo mucho daño a la Argentina. Uno de los más fuertes cuestionamientos fue al manejo de la deuda de la gestión pasado. "Estamos redefiniendo el relacionamiento con el Fondo Monetario Internacional y en eso hay que tratar de que nunca más vuelva a ocurrir lo de la gestión anterior", dijo al auditorio. Recordó que en el 2016 Argentina tomó un volumen de compromisos de deuda en moneda extranjera ""que se tornaron insostenibles", con el sector privado primero y luego con el FMI. En el caso de este último terminó desembolsando 45.000 millones de dólares. ""Toda esa es una carga de deuda que no se utilizó para transformar la capacidad productiva y de generación de divisas. Y lo que quedó fue la deuda y la escasez de dólares en la Argentina que significan más inflación y menos actividad. Y cuando faltan los dólares hay tensiones cambiarias y eso afecta los precios, y tenemos menos para financiar los insumos que son importados y que el crecimiento económico de la actividad productiva requiere", explicó. También le cuestionó al anterior gobierno de Juntos por el Cambio la reforma tributaria realizada, ya que consideró que "se hizo bajo el precepto de que eso iba a generar mayor crecimiento de oferta de la economía y nada de eso ocurrió, porque se debilitó el fisco y aumentó la desigualdad". En ese punto el funcionario acotó que la gestión del presidente Fernández ha venido reformando en distintas etapas la estructura tributaria, siguiendo un conjunto de principios que son de progresividad, ""para fortalecer y generar un ambiente de mayor estabilidad que incentive a la inversión privada y que también facilita la inversión pública".

Guzmán dijo que el rumbo de la actual administración apunta a construir una Argentina que satisfaga un conjunto de condiciones sanas para el desarrollo social, que incluya a todos los sectores, que sea dinámica desde lo productivo y capaz de agregar valor a su producción, generando conocimiento. ""Esto es necesario porque hoy no alcanza con lo que hoy tenemos en Argentina para poder resolver todas las necesidades que tenemos en la sociedad, no alcanza para redistribuir", aseguró. Agregó que se quiere evitar "chocar recurrentemente contra situaciones de crisis cambiarias", las cuales desestabilizan el funcionamiento de la actividad económica y las oportunidades del sector privado, generan inflación, pobreza y desigualdad. "Estamos construyendo condiciones para que Argentina pueda sentarse en un sendero más duradero de estabilidad macroeconómica", aseguró y añadió que se buscará la equidad federal, para que las oportunidades que se creen se repartan equitativamente a lo largo de todo el territorio federal. También levantó la bandera del "respeto por la soberanía", refiriéndose a no tener cuestionamientos externos a la hora de aplicar la política económica.

Para lograr esas metas hay tres bloques de gestión. El primero tiene que ver con la política macroeconómica y el uso de los instrumentos para generar condiciones de crecimiento. El segundo es desarrollar políticas productivas, mas obra publica, sistemas científicos, tecnológicos, de salud y educación. El tercero, son reglas de juego, y mencionó que se aprobaron 13 leyes económicas que permiten estar en mejores condiciones a toda la población.

Pobreza

57 Por ciento es la pobreza en niños menores de 14 años que registra Argentina, y 42% de pobreza general. La actual gestión considera prioritario atender esto.

Mejora del país

A partir de octubre pasado, una vez que las restricciones por la pandemia se flexibilizaron la economía argentina empezó una mejoraría a una velocidad mayor que la mayoría de los países de la región, aseguró Guzmán.

Deuda pública

100 mil millones de dólares es el crecimiento de la deuda del país entre el año 2015 y el 2019, según asegura el Palacio de Hacienda, "de una magnitud difícil de describir".