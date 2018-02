En uvas comunes hay sintonía porque todos piensan que este año la producción se recuperará y obtendrá valores superiores a los del 2017 pese a los daños de enfermedades asociadas al clima. Pero con las uvas tintas es diferente: mientras las cámaras viñateras advierten que habrá merma -hablan de bajas que van del 5 al 30 por ciento-, en el Gobierno sostienen que toda la producción de uvas de esta temporada será mayor que la pasada. Todos estos contrastes suceden a un día de que el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) difunda la que este año será la primera y única estimación de cosecha vitivinícola, dato que es usado para planear los precios de la temporada. Mañana a las 11 en la sede del INV en Mendoza se dará a conocer el resultado del pronóstico técnico.



"Estamos preocupados por la sanidad debido a las lluvias, pero no estamos preocupados por el volumen, que estimamos que va a ser mayor al del año pasado, en todas las variedades", dijo ayer el Ministro de Producción, Andrés Díaz Cano. Agregó que como las expectativas en cuanto al volumen son mayores, el sector tendrá que destinar más uva a mosto. "Deberemos regular el porcentaje de mosto en el acuerdo interprovincial de San Juan con Mendoza" aseguró anticipando que ese porcentaje superará al 14% que se estableció el año pasado. En las entidades viñateras locales coinciden en que la cosecha de las variedades genéricas o comunes será mayor, pero ya están abriendo el paraguas sobre las uvas tintas que fueron afectadas por algunas heladas en la primavera pasada. Pablo Martín, desde la Cámara de Producción, Empaque y Comercio Frutihortícola de San Juan (CPEC) dijo que les cuesta arriesgar un porcentaje de merma, pero creen que rondará entre el 5 al 10% en uvas tintas. "Tenemos buenas expectativas y para uvas comunes hablamos de 4 a 4,50 pesos, sobre todo porque el mosto viene empujando fuerte porque hay disminución en todo el mundo y se agotaron los stocks y hay interesados de otras provincias por estas uvas", aseguró. Juan José Ramos, desde la Asociación de Viñateros Independientes, dijo que los sondeos de la entidad revelan una merma del 20% en uvas finas de color. ""El clima ha hecho daño. El aumento de cosecha no va a ser como pensamos al principio", aseguró. Eduardo Garcés, desde la Federación de Viñateros, también destacó que el volumen de uvas primicias y para pasas fue mayor, pero anticipó caídas del 20 al 30% en la producción de tintas. "En Mendoza está circulando la información de que se cosecharán 800 millones, algo que desmentimos rotundamente", agregó Garcés, quien instó a socios y no socios a integrar un grupo o "pool" de ventas para obtener mejores precios para el viñatero.



Organizan la Vinsol



En el marco de la Fiesta Nacional del Sol, este año por primera vez el Ministerio de Producción organiza la "VinSol" un evento que promocionará el consumo de los vinos blancos frescos. Según anticipó el Ministro Díaz Cano se busca posicionar el vino.