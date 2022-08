En el sector de las jugueterías dicen que para esta época muchos comercios suman los juguetes como un rubro nuevo, pero lo cierto es que en Capital calculan que había unos 20 negocios dedicados a esa actividad el año pasado y ahora llegan a 40, el doble que en el 2021, según datos de la Cámara de Comercio. A una semana de la celebración del Día de las Infancias, como se la llama ahora, en ese ámbito sostienen que las ventas por esta época vienen flojas, pero la expectativa es que mejoren durante la semana que está por comenzar. Todo en medio de un incremento estimado de hasta un 50% de los artículos, que de todos modos es inferior a la inflación del último año, del orden del 71% según datos del INDEC.

La celebración es una de las más importantes en el calendario del comercio sanjuanino, junto con los festejos del Día de la Madre y del Padre, y por lo tanto la expectativa es mucha entre los que trabajan en el rubro. Pero hasta ahora las operaciones no vienen acompañando ese deseo. “Las ventas vienen flojas hasta ahora, pero esperamos que repunten la próxima semana”, dijo Luis Astudillo, encargado del Multimundo de calle Laprida.

En medio de las dificultades económicas de este año, otro fenómeno que se está dando es que muchos compradores, por temor a que los precios sigan creciendo, intentan congelar los valores dando un anticipo. Pero en la práctica el método sólo sirve para asegurarse el artículo, pero no para evitar el incremento. Es decir que, por ejemplo, el cliente adelante el 10% del valor del juguete, se asegura contar con él, pero la suba no se frena. Eso sucede con artículos muy demandados, como pueden los patines o las patinetas. Entre los primeros los precios parten desde los $6.000 y pueden llegar a los $12.000. El valor de una patineta comienza por los $2.400 y puede llegar a los $8.000.

Otros compradores, en cambio, que tienen el dinero disponible u optan por las tarjetas, compran ahora por temor a que los precios sigan aumentando, según explicaron desde Mundo Barrilete.

Para el caso de los plásticos hay planes como el Ahora 12 y otras tarjetas ofrecen hasta 4 cuotas, con la correspondiente tasa de interés. Un ejemplo es la tarjeta Naranja, que ofrece el tradicional plan Z, de 3 cuotas sin interés.

Entre los juguetes preferidos, por ejemplo para los nenes, un camión parte desde los $200 y puede llegar a los $4.500. Para las nenas una muñeca empieza con un valor de $200 y alcanza los $4.800. En esta última opción incluye todos los accesorios como una bicicleta o los muebles a la medida.

En cuanto a los precios de los artículos, este año las subas oscilan en el 50%, según información de la Cámara de Comercio, que preside Leonardo Borgogno. Es un incremento similar al del año pasado, cuando el sector empezó a recuperarse después de la pandemia.

En resumen, las familias se van a encontrar con juegos de mesa, masas de modelar, bebotes, pelotas, juguetes de plástico tipo camiones didácticos, triciclos, monopatines, en lo que es industria argentina. Y habrá otros artículos que complementarán la oferta y son importados, como muñecos de acción, muñecas Barbie y juguetes con mecanismos incorporados.

Este año en San Juan la expectativa está centrada en la semana entrante porque parece que, por costumbre, muchos sanjuaninos aguardan a último momento para tomar la decisión de hacer las compras.

La fecha en el calendario comercial tiene una tradición profundamente arraigada en la sociedad. Los antecedentes del evento tienen lugar en 194, cuando los fabricantes de juguetes comenzaron a juntarlos para hacer donaciones (ver aparte).

Si bien hay artículos importados, Argentina cuenta con alrededor de 180 empresas productoras de juegos y juguetes, muchas pymes y empresas familiares ubicadas principalmente en el AMBA. El mercado argentino se caracteriza por presentar una amplia red con 3.500 comercios de los cuales 3.200 son pequeños comercios de barrio y 300 son bocas de grandes cadenas de jugueterías. La distribución se realiza a través de los canales mayoristas que proveen a los pequeños y medianos comercios como jugueterías, bazares, negocios de artículos para el hogar y polirrubros. Los super e hipermercados explican un 30% del canal de comercialización, según datos de Infobae.