Este año se dilató tanto la firma del acuerdo diversificador de cosecha de uvas (ex acuerdo del mosto) entre los gobiernos de San Juan y Mendoza que los productores locales ya consideran que hacerlo ahora es irrelevante cuando casi todos han terminado de cosechar. Referentes viñateros dicen que para San Juan "da lo mismo", y que sólo convendría fijar una pauta baja para no perjudicar a los pares mendocinos, ya que en la vecina provincia se multa a quien no cumple el porcentaje. En los gobiernos se niegan a hablar del tema, pero lo cierto es que en caso de no celebrar un acuerdo, la normativa establece que el porcentaje de diversificación de uvas queda en 20%, cuando los viñateros pedían 10% u 11%. En un diario online mendocino -Sitio Andino- trascendió que lo que estaba frenando el contrato es que Mendoza quiere incluir una cláusula que prohíba la importación de vinos, pretendiendo con la maniobra cargar las tintas sobre el gobierno sanjuanino. Fuentes oficiales lo rechazaron y recordaron que el gobierno local siempre se opuso a la importación de vinos, a diferencia de los mendocinos, y porque además consideran que la actual gestión nacional no permitirá importar en la actual coyuntura económica. También se recordó que aquí desde el principio de la cosecha se impulsó fijar un 11%. De todas formas, los productores piensan que ese tironeo ya no es importante: la cosecha está en más de un 80% en San Juan y ya se destinaron casi el 50% de uvas a mosto, y en Mendoza, el 15%. "No importa si se firma o no, a los viñateros sanjuaninos nunca nos interesó el acuerdo porque Mendoza nunca lo cumplió, y menos ahora que no hay sobrestock" dijo Eduardo Garcés, desde la Federación viñatera. Pablo Martín, desde la Mesa Vitivinícola, dijo que "a esta altura no sirve de nada" e indicó que el acuerdo es para equilibrar el mercado de vino y mosto y que tenga buen precio la uva, pero debe tenerse en cuenta un par de meses antes de la cosecha. Juan José Ramos, desde Viñateros Independientes, consideró que a este año y a esta altura, que no se firme perjudica solo a productores pequeños de Mendoza. ""A San Juan, no", dijo, pero igualmente insistió en que se firme y que se establezca un porcentaje no mayor del 11% como pide el gobierno sanjuanino para ayudar a los viñateros mendocinos más chicos. Es que allá a quienes no cumplen la pauta diversificadora se los obliga a pagar multas que nutren la caja del Fondo Vitivinícola. Incluso este año el gobierno mendocino quiere aumentar la penalización al firmar el acuerdo interprovincial. Fuera de eso, este año ni siquiera los mosteros están preocupados por el acuerdo diversificador.

Fernando Morales, presidente de la Cámara Argentina de Fabricantes y Exportadores de Mosto dijo que "a esta altura ya con la cosecha prácticamente terminada, la verdad es irrelevante", y opinó que de quedar el 20% de exigencia, con la cosecha magra del 2021 no es un gran volumen para el sector, pero obviamente mejor que si se hubiera fijado la mitad. Aclaró que en lo institucional no les es indiferente el acuerdo entre provincias como herramienta para garantizar que los inventarios de vinos se mantengan en niveles razonables, equilibrados. El acuerdo del mosto se firma con ese objetivo desde 1995, salvo en 2016 que no hubo acuerdo y quedó un 20%, lo que va a camino a repetirse ahora.