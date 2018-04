El Banco San Juan decidió adelantar el pago de haberes a los jubilados de Anses que iban a cobrar el próximo miércoles 2 de mayo: ayer a las 20 horas depositó su jubilación en cuenta para que puedan disponer del dinero desde los cajeros automáticos. La entidad recordó que todos esos jubilados, además de los que tenían fecha de cobro ayer viernes y no pudieron cobrar en el banco, pueden extraer los haberes con su tarjeta de débito en cualquier cajero automático de manera totalmente gratuita, durante el fin de semana o en el momento que prefieran. Además pueden extraer dinero en cualquier puesto de San Juan servicios o en los principales supermercados y comercios adheridos al servicio Extracash.



En general el Banco les recordó a sus clientes que no es necesario trasladarse a la sucursales o centros de pago para cobrar su beneficios, ya que los mismos se encuentran depositados en sus cuentas en las fechas correspondientes al calendario de pagos. Ello significa que pueden extraer dinero de sus cuentas desde el cajero automático más cercano a su domicilio durante las 24 horas sin necesidad de trasladarse, como así también pueden disponer de su dinero a través de los puestos de San Juan Servicios donde se pueden realizar una extracción de hasta 10 mil pesos, de modo totalmente gratuito. Asimismo, pueden retirar su recibo jubilatorio desde cualquier cajero automático las veces que lo necesiten sin costo alguno y sin necesidad de acudir a las sucursales o centros de pago. También usando su tarjeta de débito, pueden disponer de su dinero efectuando compras y extracciones de efectivo de hasta 5 mil pesos en los principales supermercados y estaciones de servicio. Es muy fácil, solo tienen que presentar su tarjeta y DNI, no necesitan clave pin y de modo totalmente gratuito. Estas extracciones también las pueden realizar quienes sean sus apoderados. Es más seguro y evitan trasladarse y tener que esperar a ser atendidos



Además, mediante los canales digitales que pone a su disposición: Home Banking, App BSJ móvil, o Cajeros Automáticos. A través de estos canales se puede obtener un préstamo personal, constituir plazo fijo, realizar transferencias, entre otras operaciones y realizar todas las consultas que necesiten, todos los días.