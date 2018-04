Obras. Vialidad Nacional anunció en marzo del año pasado que se había completado la pavimentación del tramo desde Peñasquito, pero ahora falta que se retomen las tareas desde Las Flores.

La remodelación del Aeropuerto Domingo Faustino Sarmiento no es la única obra dependiente del Gobierno Nacional que está paralizada en San Juan sino que está en las mismas condiciones un tramo de 28 kilómetros que va desde Las Flores hasta Arrequintín, y que forma parte de la Ruta 150 a Chile. El dato surgió a partir de los dichos del gobernador Sergio Uñac, quien ayer, consultado por los periodistas, sostuvo que "parece que el modus operandi de este gobierno es la paralización de las obras".



El mandatario fue entrevistado en la mañana de ayer durante una capacitación para policías y guardias penitenciarios sobre el adelanto de DIARIO DE CUYO referido a que las obras de ampliación de la estación aérea estarán detenidas por, al menos, 5 meses, cuando habían empezado en diciembre pasado y se pararon en enero de este año. Es porque ahora en el Ministerio de Transporte de la Nación, a cargo de Guillermo Dietrich, admitieron que deberían haber realizado una auditoría para determinar la cantidad de pasajeros que circulan por año por la estación aérea y en función de los datos confeccionar el proyecto. Como no lo hicieron en su momento, lo que constituye un error de planificación, el informe recién fue encarado ahora y demandará ese tiempo. Mientras tanto la empresa Petersen, Thiele y Cruz, que ganó la licitación, no podrá avanzar con el plan y no se sabe si va a sufrir modificaciones o no.



Sobre el tema, el Gobernador expresó que "la verdad es que Dietrich no atendió el teléfono durante todo este tiempo. Yo intenté comunicarme con él y no hubo respuesta".



Pero, además del aeropuerto, la otra obra que está parada y que depende de la administración nacional es un tramo de la Ruta 150, que es clave para llegar a la zona donde estará emplazado el túnel de Agua Negra, según precisó el ministro de Infraestructura, Julio Ortiz Andino. Esa obra estaba en manos de la Provincia, pero en enero del año pasado, a pedido del Gobierno Nacional, fue transferida a la órbita de Vialidad Nacional. En la zona, Vialidad Provincial había comenzado con los trabajos previos, como el movimiento de suelos y la construcción de terraplenes y alcantarillas, pero todavía no había iniciado la pavimentación. En el organismo estiman que se habían efectuado el 40% de las tareas, que ahora están paralizadas y sin fecha para ser retomadas.



Sobre el tema de la relación con la Nación, el gobernador Uñac no descartó que la actitud de la administración macrista tenga que ver con lo electoral. "A lo mejor es así. Lo mismo vamos a plantear un esquema de competencia sana para el 2019. Cuando tengan lugar las elecciones, sean adelantadas o no, vamos a plantear que esta provincia, que es ordenada, tenga un reconocimiento".



El mandatario hizo referencia a un informe que dio cuenta de que San Juan está entre las provincias que firmaron el acuerdo de Consenso Fiscal y que integra un reducido pelotón de 5 jurisdicciones que no sólo no incrementó impuestos, sino que por el contrario los bajó. "Me parece que no hay que llegar a un sistema de premios y castigos, pero sí a un reconocimiento hacia quienes hacen bien o mal las cosas y que este gobierno criticaba sobre la administración anterior".



El Gobernador admitió después que hay preocupación por la demora porque "hay que ver el motivo real del retraso y del error en la confección del proyecto. Con quienes hemos podido conversar se muestras sorprendidos, pero ninguno le pone el cascabel al gato, como se dice en la jerga popular".

SERGIO UÑAC Gobernador

"Hay que dar tiempo para que en la Nación se sienten a mirar el proyecto del aeropuerto".



"Al proyecto del aeropuerto lo confeccionaron en la Nación, sin injerencia de la provincia"

>> Preocupación por la obra del túnel

El ministro de Infraestructura, Julio Ortiz Andino, admitió ayer que "hay preocupación" en el Gobierno sanjuanino por las presuntas demoras en la obra del Túnel de Agua Negra que revelaron medios periodísticos del vecino país, aunque aclaró que no hay ningún dato cierto que corrobore la información. Medios trasandinos habían reflejado que durante un encuentro entre los presidentes de Chile, Sebastián Piñera, y de Argentina, Mauricio Macri, habrían cuestionado las cifras del proyecto.