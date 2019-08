Aquellos comercios que incrementen su rentabilidad en vez de trasladar la baja del IVA al precio final de los trece productos seleccionados de la canasta básica recibirán sanciones, según advirtió el director de Defensa del Consumidor, Fernando Blanco Muiño.

En declaraciones radiales Muiño aseguró que el objetivo de la medida adoptada por el Gobierno nacional "no es generar mejor condiciones para la comercialización, sino para la compra de los consumidores". Entre las 6 y las 8 horas de cada día, explicó el director, "todas las cadenas informan precios para todos sus puntos de venta, y a partir de la información histórica y la nueva se van a hacer los controles para que la baja de la carga tributaria no vaya a rentabilidad".



Según el funcionario "no deberían faltar productos en góndola" porque los supermercados "no tienen limitación de disponibilidad de stocks y hay capacidad interna de producción". Blanco Muiño justificó la no inclusión de carnes, frutas y verduras, ya que al ser productos frescos y estacionales "es más difícil el control", aunque admitió que están en estudio medidas para productos de higiene y limpieza.

Al mismo tiempo, resaltó la magnitud de la medida: "La baja temporaria del IVA rige hasta el 31 de diciembre y es una medida histórica para la Argentina, y hasta diría para el continente". Recordó luego que la medida alcanza a productos que "para la vida cotidiana del consumidor argentino son unas 6.000 referencias en la comercialización en supermercados".



Según el funcionario, la baja de precios "llevará unos días, por la puesta en marcha de los comercios desde el punto de vista informático". La rebaja, acotó, no hace distingos sobre primeras, segundas o terceras marcas, y llegará a todas las versiones de los productos, incluidos los encuadrados en los programas de Precios Cuidados y Precios Esenciales, "que no tienen modificaciones hasta diciembre".

"Pero no habrá una baja lineal, habrá una incidencia a veces un poco menor, de 17 o 18 puntos, y estamos previendo amortiguar las subas de precios que se pueden dar en los productos de la canasta básica alimentaria", concluyó Blanco Muiño.