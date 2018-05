Normal. Si bien ya se registran subas de precios en los remedios, no hay faltantes y la provisión es normal, según dicen en el sector.

A los aumentos de los alimentos y artículos de limpieza que ya se registran en los supermercados en la provincia como resultado de la escalada del dólar y de la suba de las tasas de interés, se sumaron ahora los medicamentos. Mauricio Barceló, presidente del Colegio Farmacéutico de San Juan, dijo que en los últimos días hubo un incremento de entre el 2 al 5% en las listas de precios. Y que si el billete verde sigue en alza no descarta una nueva modificación en los valores.



La razón es que muchas de las drogas que se utilizan para la elaboración de los remedios son importadas, y por lo tanto se pagan en dólares. Pero no son todas, aclaró Barceló. Y por eso sostuvo que los incrementos no fueron iguales, dependiendo del laboratorio. De todos modos señaló que hay abastecimiento normal y que no hay ningún remedio en falta, al igual que vacunas. "La provisión es normal", dijo el presidente.



Para llevar tranquilidad al sector de los jubilados, el dirigente recordó que el PAMI viene de suscribir un entendimiento con la cámara de laboratorios nacionales (Cilfa). La entidad aceptó una rebaja del 5% en los remedios con respecto a los valores de fines de febrero, limitarán los futuros incrementos a un 70% de la inflación durante el próximo año y establecieron "topes" en los importes a determinados remedios. Pero el resto de los compradores de las farmacias no tienen ningún paraguas, como en el caso de jubilados y pensionados y dependen de los vaivenes del mercado.



En San Juan hay unas 240 farmacias, pero no todas están nucleadas en el Colegio Farmacéutico. Otras están afiliadas a la Asociación de Propietarios de Farmacias y también están las sindicales, como las de UDAP, ATSA, Comercio, UPCN y Camioneros, por citar a algunas.



El titular del Sindicato de Farmacéuticos y Bioquímicos de la República Argentina, Marcelo Peretta, dijo en declaraciones a medios nacionales que varias marcas sufrieron un incremento en mayo debido a la suba del dólar. Y culpó a los empresarios de aprovechar la suba de la moneda norteamericana para aumentar los remedios que más necesita la gente en esta época. Según el profesional, los que más subieron fueron los vinculados a los problemas respiratorios. Entre los incrementos mencionó a los antigripales, ibuprofenos y antialérgicos.



Todo este panorama tiene lugar en medio de la disparada del dólar y de los intentos del Gobierno nacional por frenar la escalada inflacionaria, incluso acudiendo a la gestión de un préstamo ante el FMI. Esos efectos ya se notan en las góndolas de algunos supermercados sanjuaninos, porque hay remarcación de precios, empezaron a escasear algunos productos y otros directamente están en falta, como las harinas y sus derivados. Lo cierto es que ya empezaron a llegar listas de precios nuevas con incrementos que van desde el 2 al 6% en alimentos y productos de almacén, mientras que en el caso de los artículos de limpieza las subas llegan hasta el 10%.





La red

240

Es la cantidad estimada de farmacias que hay en San Juan, aunque están nucleadas en distintas organizaciones, como el Colegio Farmacéutico y la Asociación de Propietarios.

>> El panorama

-Inflación: el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de San Juan aumentó 3,83% en abril, impulsado por los incrementos en los quesos, huevos, papas y batatas, según la medición de la Fundación para el Desarrollo Global (Fundeg), organismo privado que por ahora es el único que realiza estas mediciones desde que el gobierno dejó de hacerlo en 2007. La cifra casi duplica a la registrada el mes pasado, que fue del 1,99%, y también está por encima de las medición nacional del Indec, que fue del 2,7%.



-Ventas: las ventas en el comercio sanjuanino volvieron a caer en abril, ahora un 1,8%, frente a igual mes del año pasado, medidas en unidades, según lo informado por la Cámara de Comercio de San Juan. Hermes Rodríguez, titular de la entidad, dijo que por el factor climático la gente todavía no ha salido a comprar la ropa de invierno, como así tampoco han crecido la operaciones para adquirir estufas y calefactores, como suele ocurrir otros años. Y fue la razón de la situación.



-Preocupación: Un sondeo entre los referentes de 6 cámaras empresarias locales, la Unión Industrial, la Cámara de Comercio, la Cámara Sanjuanina de Supermercados y Autoservicios, la Federación de Viñateros, Cámara Minera y la representación local de la Cámara Argentina de la Mediana Empresa, permitió detectar la preocupación por el temor a que la suba de tasas y la escalada del dólar vayan a provocar el encarecimiento del crédito, que como consecuencia, provocará una disminución del consumo y la pérdida de fuentes de trabajo.