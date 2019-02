La empresa Aerolíneas Argentinas puso en marcha desde ayer un nuevo esquema de precios que en la práctica, para el vuelo común y que sólo le permite al pasajero llevar equipaje de mano, incluye un descuento que ronda el 30% para el tramo a Buenos Aires sobre la llamada tarifa base. El costo del ticket es de 1.318 pesos, que es menos de la mitad de lo que vale el pasaje promedio en colectivo al mismo destino, que en un servicio semicama tiene un valor de 2.925 pesos. Una condición es hacer la reserva con por lo menos 30 días de anticipación.



En la comparación con el micro aún sigue siendo más ventajoso sacando el pasaje ida y vuela porque en el avión el desembolso será de 2.636 pesos, frente a los 4.680 pesos que cuesta el viaje en colectivo, siempre en la franja media del servicio, que es el semicama.



El objetivo de la empresa aeronáutica es ofrecer más alternativas de compra y mayor flexibilidad en la elección de los vuelos, sumado al interés de competir con las aerolíneas low cost, aunque a San Juan todavía no hay ninguna autorizada a volar, más allá de que hay algunas que ya tienen solicitada la factibilidad.



El esquema de tarifas dispuesto por la compañía apunta a la segmentación y está dividido en cuatro. En el segmento identificado como Promo, que es el que vale 1.318 pesos, el pasajero solo podrá viajar con equipaje de mano, no puede elegir asiento ni cambiar fecha del vuelo. Si el pasajero quiere despachar una valija, tendrá que pagarlo aparte. En el segmento Base, que cuesta 1.958 pesos, se puede elegir el asiento y se puede despachar una valija en la bodega del avión con un pago adicional. La Plus, que tiene un valor de 2.475 pesos, permite además despachar una valija adicional en la bodega del avión sin costo adicional. La Flex, que es la más completa, por 2.845 pesos, posibilita despachar hasta dos valijas de 15 kilos cada una, elegir el asiento, devolver y hasta cambiar el pasaje.



A San Juan, en la actualidad, llegan dos vuelos diarios, de lunes a sábado, mientras que el domingo son tres. En la semana, el servicio llega a las 7:55 y sale a las 9:25. Y por la tarde arriba a las 21:15 y parte a las 22:45. Este esquema es durante la temporada de verano, pero podría cambiar a partir de marzo con una redistribución de los vuelos porque ahora la prioridad de Aerolíneas son los destinos turísticos, como Mar del Plata, Puerto Iguazú o Bariloche.



Ahora, las categorías que tenían cupos específicos, ya no lo tendrán y mientras haya lugar en el avión se podrá acceder al segmento más bajo (Promo).

La reconstrucción



En el marco de las obras de remodelación de la estación aérea Domingo Faustino Sarmiento, que incluye la reconstrucción de la pista de aterrizaje, el aeropuerto dejará de operar entre el 1 de abril y el 30 de mayo, según autoridades del área.



Tras estar frenadas las obras, se retomaron en noviembre del año pasado, debido a un recálculo decidido por la Nación. En ese contexto lo que ya se completó fue el nuevo estacionamiento, que amplió considerablemente la capacidad para recibir vehículos.



Según informó oportunamente el jefe del Aeropuerto, Marcelo Villán, a partir del 15 de marzo se cerrará una plataforma que es por donde actualmente bajan los pasajeros, pero dos semanas después la pista dejará de operar.

Los socios de Aerolíneas Plus categoría Oro y Platino seguirán disfrutando de su beneficio de categoría Elite, por lo cual podrán llevar una pieza de equipaje adicional en todos sus vuelos de la empresa, independientemente de la franquicia que tenga la tarifa que compren o canjeen.