Se suponía que los vuelos de cabotaje en el país iban a regresar, en medio de la pandemia por coronavirus, el próximo 1 de octubre. Pero ahora se confirmó que no será así al menos hasta el 12 del próximo mes.

"Están suspendidos los vuelos de transporte de cabotaje comercial regular, no regular y de aviación general..." comienza el Notam (Notice to Airman, aviso a los aviadores), un comunicado que la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) envió a las líneas aéreas con fecha 20 de septiembre, y que tiene fecha de finalización: 12 de octubre a las 3 am.

Con este breve comunicado que detalla algunas pocas excepciones (vuelos sanitarios, humanitarios, de carga y otros especiales que deberán ser autorizados por ANAC), el organismo que regula la aviación en el país decidió una nueva postergación que confirma que no habrá vuelos de cabotaje al menos hasta el próximo 12 de octubre, coincidiendo con la fecha de la última extensión de la cuarentena.

En tanto en el sitio web de Aerolíneas Argentinas ya no hay vuelos disponibles antes del 12 de octubre.

Además de esta incertidumbre sobre el regreso de las operaciones, otro dato preocupa a las líneas aéreas: el que al menos 10 gobernadores de distintas provincias señalaron que no tienen intenciones de recibir vuelos en sus provincias durante el próximo mes, porque la curva de contagios se encuentra en pleno crecimiento.

