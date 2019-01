Mar del Plata fue la ganadora en el verano. La mayoría de los paquetes vendidos por las agencias de turismo fueron a ese destino.

El temor de las agencias de turismo locales por el impacto de la devaluación y la pérdida del poder adquisitivo era que cayera la venta de paquetes, pero al terminar el mes el balance indica que se logró sostener el mismo nivel que la temporada pasada. El destino del verano fue Mar del Plata, que desplazó a casi todos los destinos nacionales en las preferencias de los sanjuaninos, aunque obviamente, en menor proporción le siguieron algunos destinos del sur argentino y Carlos Paz.

Para febrero la mayoría ya tiene casi todos los lugares vendidos en la primera quincena, lo que deja el sector turístico aliviado. Eso sí, para la segunda mitad del mes próximo creen que no habrá mucho movimiento, sobre todo porque arranca la venta escolar. Ariel Jimenez, desde Turismo Bacur, admitió que la venta se mantuvo en niveles similares a los del 2018 "pero eso sí, la gente buscó los precios más económicos e hizo mucho hincapié en la financiación". En cuanto a esto último, varios de los empresarios consultados dijeron que usaron mucho la financiación particular, debido a que la de las tarjetas de crédito no fue utilizada debido al encarecimiento de las tasas. "Para la primera quincena de febrero viene bien, ahora, la segunda quincena va a haber que remar en dulce de leche", graficó Jimenez. Ismael Yafar, desde su empresa de turismo, y se mostró sorprendido porque en enero vendió primero los paquetes al sur argentino más que a la costa Atlántica y primero los aéreos por sobre los terrestres. "Este año fue atípico porque se ha vendido lo caro, lo de buen nivel, a clientes de un poder adquisitivo más elevado, que antes quizá viajaban al exterior y ahora se quedaron en el país. La gente que buscaba lo barato parece que no ha podido viajar a ningún precio", dijo el empresario. Agregó que vendió en niveles similares a enero de 2018 pero no tiene expectativas para el mes próximo. "La gente que no fue en enero, ya no va a ir, está pensando en las vacaciones de invierno", señaló.



Para Mario Agüero se cumplieron las expectativas. Al frente de la agencia que lleva su nombre dijo que en enero se vendieron todos los cupos disponibles. Al igual que Yafar asegura que apostó a un segmento mas alto y le fue bien porque vendió todos los paquetes de 4 y 5 estrellas primero. "Le apuntamos a las personas que viajan sin hijos y no falló", dijo, sin embargo agregó que mantuvo el mismo porcentaje de ventas que el verano pasado. Agregó que la primera mitad d febrero ya tienen vendidas las plazas y quedan muy pocos lugares. "Dentro de todo, fue un balance positivo", dijo Daniel desde Mora Tour, quien agrego que la venta "estuvo igual que el año pasado". Agregó que tienen reservas para los primeros 15 días de febrero y luego para marzo, lo que confirma que la segunda mitad del mes próximo no habrán muchos viajes.

Paquetes

15 mil pesos es el precio del paquete más barato para viajar 7 días a Mar del Plata en febrero, con media pensión, en coche semicama y media pensión, un 10% más barato que enero.

Tendencia

En las agencias consultadas dijeron que este año hubo gran preferencia de los sanjuaninos por los paquetes que ofrecían mayor cantidad de servicios, es decir con pensión completa o media pensión, para saber de antemano cuanto van a gastar y evitar sorpresas. La mayoría eligió además ir haciendo entregas en efectivo en la agencia para cancelarlo, y guardar las tarjetas de créditos.

Un saldo favorable en el país

El primer tramo de las vacaciones tuvo un saldo favorable en los diferentes centros turísticos de la Argentina. Así lo señala el balance preliminar que realizó la Federación de Cámaras de Turismo de la República Argentina junto con la Cámara Argentina de Turismo. Los principales polos de veraneo arrojaron cifras alentadoras respecto a los turistas que se movilizaron en todo el país. Entre las características de esta temporada se destaca un mayor índice de ocupación durante los fines de semanas. En dichos períodos se registraron picos de 85% de ocupación tanto en la Costa Atlántica, en la provincia de Buenos Aires, como en la región de las sierras cordobesas.



"Hasta el momento vemos que los argentinos, en la medida de sus posibilidades, están respondiendo y disfrutando de las vacaciones. Esto se desprende claramente de los buenos porcentajes de ocupación alcanzados hasta el momento", afirmó el presidente de la Cámara Argentina de Turismo, Aldo Elías. En la Costa Atlántica, destinos como Mar de las Pampas (94%) y Cariló (93%) mantuvieron un alto índice de ocupación durante la primera quincena, con una oferta que logró seducir a los turistas que suelen vacacionar en el exterior. En tanto, Mar del Plata tuvo un promedio del 75% para este primer período con picos superiores al 85%. Por su parte, Carlos Paz registró un 85% de ocupación.