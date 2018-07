"Cambia, todo cambia" dice Mercedes Sosa en los versos de su popular canción y eso es lo que ha pasado con el efecto Chile que tuvo en jaque a los comerciantes en los últimos años.



Es que la gran devaluación que encareció casi un 40% al dólar en mayo y junio pasado tuvo un impacto beneficioso para la industria nacional: los precios de los productos chilenos ya no son tan baratos como antes, y se da el caso de que en los principales artículos de electro -los Smart tv y los celulares liberados-, ahora es a los chilenos a los que les conviene venir a comprarlos a este país porque están más baratos.



El dato se puede verificar al mirar el relevamiento que DIARIO DE CUYO viene realizando sobre los mismos 10 artículos -indumentaria, calzado de vestir y deportivo, electrónica y electrodomésticos (ver infografía)- desde el año pasado.

La diferencia entre los precios chilenos respecto a los del mercado local se redujo bastante, salvo pequeñas excepciones. Pero la gran novedad son los artículos electrónicos que eran la "gran tentación" de los tours de compras: los precios de los televisores smart como los celulares liberados ahora son más bajos en San Juan que en Santiago de Chile, según se constató en la página web de la misma cadena instalada en uno y otro lado de la cordillera. Los sanjuaninos además pueden comprarlos en cuotas.



El economista Eduardo Coria Lahoz explicó que en primer lugar todo se debe al dólar, que aumentó un 40% respecto al peso. "Antes multiplicábamos el dólar para ir a Chile en 20 pesos, ahora es por 28 pesos", ejemplificó. En efecto, cuando se hizo el último relevamiento el dólar estaba a $20,25, mientras que este último viernes la cotización cerró a 28,30 en algunas casas de cambio sanjuaninas. Lógicamente la plata argentina rinde menos en el país vecino, mientras que a los chilenos que no sufrieron esa devaluación y prácticamente no tiene inflación, les resulta más barato ahora venir aquí.



En octubre del año pasado los Smart TV eran entre 80 y 100% más baratos en Chile, en marzo de este año la brecha se achicó, pero los precios aún seguían más económicos, entre 42 y 45% respectivamente (ver infografía). Hoy el mismo televisor de 40 pulgadas, Ultra HD; cuesta allá $13.799, es decir, un 20,36% más caro que aquí donde sigue a $10.999. Encima al traerlo de Chile hay que añadirle el impuesto que aplica la AFIP, equivalente al 50% del precio, luego de restarle la franquicia de 300 dólares. Lo mismo ocurre con el televisor de 43 pulgadas que aquí se consigue en $13.999 y en Chile cuesta $17.981. Sin embargo, y pese a que se achicó la brecha, los productos textiles y calzados aún siguen un poco más baratos en los shopping chilenos. Al respecto Coria Lahoz explicó que eso ocurre porque Chile importa todos los textiles sin aranceles. En cambio en Argentina, los que vienen de afuera pagan un arancel del 30 o 40%, y los nacionales tienen carga impositiva. "Por eso el mismo producto del mismo origen en Argentina es más caro", explicó. En cuanto a la electrónica, agregó que ahora a Argentina ingresan con arancel mucho más bajo y se les redujo la carga impositiva interna. En ese sentido, la Nación quitó el impuesto interno que impactaba en los electro locales (pasó del 6,5% al 0%) y a eso se agrega que los fabricantes locales ya no enfrentan el pago de Ganancias e IVA. Además a los productos importados se les aplica una quita gradual de aranceles que irá descendiendo de a dos puntos anuales hasta llegar al 0% en el 2024.



Estudio chileno



Un estudio de la consultora Gfk Consumer Choices publicado en el diario trasandino El Mercurio a fines del 2017 indicó que la cantidad de smartphones, Smart TV y notebooks vendidos en locales chilenos a ciudadanos argentinos disminuyó alrededor de 7% ese año con respecto a 2016. La venta de celulares disminuyó 7,5 puntos; la de Smart TV 6,7 puntos y la de notebook 6,4 puntos. La caída coincide con la disminución en la brecha de precios de esos productos que antes eran altamente demandados.