Esperanza. Las zonas aledañas a la mina Casposo que posee la compañía Austral Gold Limited pueden volver rentable el proyecto en caso de presentar mineralización de oro.

El pasado 4 de abril, la empresa Austral Gold Limited anunció mediante un comunicado de prensa la suspensión temporal de las actividades productivas de la mina calingastina Casposo. La decisión se basó en los precios de plata más bajos que los presupuestados y en una producción menor a la esperada en 2018 y 2019. Sin embargo, recientemente la mencionada compañía presentó una nueva campaña de exploración ante las autoridades del Ministerio de Minería de la provincia. "Esto es algo muy reciente que me comunicaron la semana pasada. No más allá de mitad de año darán inicio a nuevos estudios para determinar si existe mineralización (sobre todo de oro) en zonas aledañas a la mina que puedan volver rentable nuevamente el proyecto", indicó Alberto Hensel, titular de Minería de San Juan. Y agregó: "Si de estos estudios resulta que hay suficiente mineralización que compense y mejore la rentabilidad, Casposo, perfectamente podría volver a funcionar. Estamos hablando de zonas aledañas a la mina. La exploración va a generar mano de obra, pero lo más importante es que se comenzará una campaña que puede volver a ponerla en marcha".



Cabe recordar que en el año 2016 la mina calingastina atravesó una suspensión transitoria debido a las condiciones del mercado internacional, el cambio de dueño, la baja rentabilidad y la falta de financiación. Sin embargo, luego de un tiempo de análisis y mediante el apoyo financiero que también realizó la provincia, la mina volvió a trabajar con la misma cantidad de personal.



Cuando Casposo volvió a producir en mayo de 2016 incluso contrató mayor cantidad de personal debido al beneficio que implicó en su momento la quita de retenciones. "La diferencia entre la suspensión anterior y la que procede actualmente es el contexto. Ahora las tasas de interés son mucho más altas que en ese momento, y el valor de los comodities el mercado internacional no es el mejor", dijo Hensel.



Sobre las 173 personas que quedaron sin trabajo en Casposo, el Gobierno provincial baraja diferentes alternativas además de defender el 100% de la indemnización (ver cuadro aparte). "Hemos estado analizando posibilidades con los intendentes y con diferentes ministros como el de Infraestructura, después de haber hablado con el gobernador Uñac. La intención es reubicar a estas personas en otros proyectos como la construcción del Dique Tambolar", expresó el funcionario. Y agregó que "también está la idea de acelerar los tiempos para que se ponga en marcha la construcción del parque solar en Casposo. Además hemos conversado para que se incorporen en la construcción de algunos barrios, hasta al menos saber qué pasará con los resultados de los estudios exploratorios que se llevarán adelante en la zona".

"Si hay mineralización que mejore la rentabilidad, Casposo podría volver a funcionar".

ALBERTO HENSEL - Ministro de Minería

Indemnizaciones

Los factores que hicieron que la mina calingastina operara con pérdidas y redujera notablemente el inventario de reservas minerales del proyecto llevó a que 173 trabajadores quedaran sin empleo. Luego de días de tensión, la Subsecretaría de Trabajo fue el escenario donde se reunieron las partes del conflicto y se llegó a un acuerdo para que los trabajadores recibieran el 100% de la indemnización. "El jueves 25 de abril se abonó el sueldo completo y después que se homologue el procedimiento se le pagará los 5 meses juntos", explicó Iván Malla, secretario general de AOMA.