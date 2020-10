Entidades vitivinícolas sanjuaninas manifestaron su malestar al comprobar que los beneficios anunciados por la Nación para el complejo vitivinícola, de aumentar más del 100% los reintegros a las exportaciones como forma de incentivar el ingreso de dólares al país, alcanzaron sólo al mosto y vino y excluyeron a las pasas y uva en fresco. Los productores nucleados en la Asociación de Viñateros Independientes (AVI) temen que esta parcialidad perjudique a los paseros: en el caso de la uva para pasa sin semilla consideran que en las condiciones que está, con precios a la baja; y al no recibir el aumento de los reintegros por un lado y la escasez de mosto por el otro, mucha de esta uva será derivada a mosto. Como estas variedades de uva se cosechan en enero, creen que irán seguramente a las mosteras, volviendo a generar excedentes, con el consiguiente perjuicio para los viñateros, dijo el presidente de AVI, Juan José Ramos. Agregó que su sector no está de acuerdo en que se haya dejado afuera de estos beneficios a la pasa de uva y la uva de mesa, que atraviesan una situación peor que otros productos vitivinícolas. "Todas las empresas que exportan uva de mesa y pasa son pymes y la mayoría locales. El Gobierno nacional se comprometió a apoyarlas, y al excluirlas no lo está haciendo. Esperamos entonces que esto sea fruto de un error involuntario y sea corregido", dijo el dirigente. El régimen de reintegro tiene por objetivo restituir total o parcialmente los importes pagados en concepto de tributos interiores en las etapas de producción y comercialización de mercaderías manufacturadas en el país y exportadas para consumo, o por los servicios prestados para exportarlas. El mosto venía recibiendo 2,5% de reintegros, el vino fraccionado, 3,25% y el vino a granel, 3%. La Nación a modo de incentivo, los aumentó todos al 7% a partir de octubre. Se pensó que las uvas y pasas también serían beneficiadas, pero en los últimos días se constató que quedaron afuera.

Antonio Giménez, presidente de la Cámara de Comercio Exterior; dijo que toda la cadena frutihortícola del país no ha sido beneficiada y que eso parece una decisión tomada con mirada parcial y debería replantearse. Agregó que puede ocurrir, como consecuencia indirecta que las variedades de uva de mesa y pasas se vayan a la elaboración de mosto, pero estimó que eso dependerá del precio de éste último producto. Lo que si destacó es que esta diferenciación de producciones provocan asimetrías y no marcan aliento para las exportaciones de la cadena frutihortícola. "Considero que estas decisiones deben tener una mirada global y abarcativa y esperemos que las autoridades locales hayan tomado nota de estas diferencias y planteen al Gobierno nacional que se igualen los reintegros", dijo Giménez. Por su parte, José Catuco Molina, titular de la Cámara de Productores Vitícolas, dijo que no haber beneficiado a toda la cadena "es muy mala señal para las economías regionales, justo el sector que más demanda mano de obra en periodo estacional".

La medida y el impacto en el sector

El 1 de octubre, el Gobierno nacional anunció un paquete de medidas tendientes a fomentar las exportaciones de los sectores que entiende son los que se muestran con mayores posibilidades de crecer en materia de comercio exterior y por lo tanto acelerar el ingreso de divisas genuinas al país. Según indicó Observatorio Vitivinícola, Argentina exportó durante 2019 U$S 65.115 millones, mientras que la vitivinicultura con sus U$S 1.026 millones de exportaciones en vinos, pasas de uva, uva en fresco y J.U.C., ubicó al complejo vitivinícola en el décimo lugar, igualando, prácticamente, a los complejos exportadores de la cebada y la siderurgia. La entidad, que trabaja en forma conjunta con Coviar calculó el impacto de estas medidas y tomando como referencia el valor de las exportaciones 2019 de Vinos fraccionados, graneles y mostos, concluyó que el impacto promedio en todo el sector es de 3,88% del valor de las exportaciones de esos productos.

El Observatorio señaló que este impacto del 3,88% del valor de las exportaciones para 2019 representaría un estimado de 36.915.045 dólares que irían a mejorar directamente los ingresos del sector.