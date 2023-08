"Está confirmado que el Poder Judicial va a hacer uso del edificio 9 de Julio", dijo ayer el ministro de Obras Julio Ortiz Andino, quien estimó que podrán acomodar áreas y concretarse la mudanza a fines del año que viene. Incluso, indicó que "tengo en mis manos un borrador de un convenio que esperamos firmar en el corto plazo". ¿Qué ocurrió para que después de 16 años la Corte de Justicia pudiera usar la estructura frente a Tribunales? Según explicó el funcionario, "la última evaluación que hicimos sobre los costos de la obra de la Ciudad Judicial resultaron bastantes importantes como para llegar a afrontarlos al 100 por ciento con fondos de la provincia". Esto es, de los 25 mil millones de pesos originales estimados necesarios para ejecutar la primera etapa, "la evaluación arrojó 45 mil millones de pesos. Así, creemos que es necesario conseguir un crédito que apalanque esta obra y le dé sustentabilidad. Eso va a demorar un tiempo, entre que se concrete, se hagan todos los trámites, se licite y se construya", indicó el ministro. Es decir, el proyecto para un nuevo palacio de Tribunales no tiene tiempo y quedará en manos del gobierno de Marcelo Orrego.

El uso del edificio 9 de Julio para el Poder Judicial se remonta a abril de 2007, cuando la gestión giojista firmó con la Corte el traspaso del inmueble, con el objetivo de que sea anexado al palacio de Tribunales. El cambio se dio porque iba a dejar de ser utilizado por el Ejecutivo que mudó todas sus áreas al Centro Cívico. Tras varios años sin movimiento, en 2012 la Justicia decidió no usarlo porque un informe técnico del Poder Judicial recomendó que no sea ocupado parcial o totalmente. El documento señalaba que el edificio no era seguro y que debía ser consolidado. Luego, en 2017, la Corte aceptó el predio de la exbodega Cavic, iniciativa que también fue dejada de lado por el costo de demolición y porque existe un barrio que debía ser reubicado. Así, en 2021, la provincia expropio un terreno frente al Hiper Libertad, el que quedó destinado para la Ciudad Judicial. Sobre ese terreno, el ministro de Obras indicó que "el proyecto original de construir la Ciudad Judicial frente al Hiper se mantiene" hasta que se obtengan los recursos para encarar la obra, pero es un hecho que quedará en manos del próximo gobierno.

El edificio 9 de Julio cuenta con unos 12.500 metros cuadrados distribuidos en seis plantas.

Un punto clave que aclaró Ortiz Andino es sobre las reparticiones del Ejecutivo que estaban pensadas mudar al edificio 9 de Julio, entre las que figuraban la Secretaría de Ciencia y Técnica y el Ministerio de Turismo, y sobre lo que tiene pensado la gestión de Orrego. Sobre eso, el funcionario dijo que "hablamos con las áreas que podían ir en ese lugar, pero como quienes han ganado las elecciones están planteando, de alguna manera, achicar algunos Ministerios o Secretarías, creemos que el nuevo Ejecutivo no le va a hacer falta el edificio 9 de Julio y sí va permitir que la Justicia deje varios edificios que hoy tienen alquilados".

Sobre ese traslado, trascendió que el Poder Judicial dejará atrás el alquiler del Anexo Mitre, frente a la plaza 25 de Mayo, donde se encuentra el fuero Laboral y de Familia; y también el Anexo Jujuy, frente al Foro de Abogados, donde presta funciones el fuero Civil. Además, existen otros inmuebles como los despachos de los jueces del Tribunal de Impugnación, en la intersección de las peatonales o el de las Defensorías Oficiales, ubicado sobre calle Mendoza. Por otro lado, circuló que la Corte y toda el área administrativa podría dejar el edificio 25 de Mayo y mudarse cruzando avenida Ignacio de la Roza y dejar el histórico inmueble para el sistema acusatorio y el Ministerio Público Fiscal.

Hoy el edificio 9 de Julio está consolidado y se está reestructurando (ver Recuadro). Según Ortiz Andino, esas tareas finalizarán en cinco meses.

> Obras en el edificio 9 de Julio

El proceso de restructuración del edificio 9 de Julio comenzó en 2022 y se estima que finalizará en cinco meses. La obra comprende mejoras y cambios estructurales en el subsuelo, la planta baja y el primer piso, para que estos queden listos para usar. El mismo proceso deberá realizarse en las restantes tres plantas: segundo, tercero y cuarto piso. Según indicó el Ministro de Obras de la provincia, el acuerdo al que arribaron con la Corte de Justicia es que ellos afrontarán los gastos para encarar las obras que restan para poder usar por completo el inmueble. Hasta el momento no trascendió el monto que deberá invertir el Poder Judicial para usar el edificio. Sobre los cambios que se han hecho hasta el momento figuran: retiro de ventanas originales y reemplazo por aberturas en aluminio; revoque de los sectores de las fachadas y escaleras de emergencia. Además, se ha trabajado en las escaleras existentes, ascensores, pisos, muros, tabiquería, mobiliario y cielorrasos. Hubo cambios en las instalaciones sanitarias, cañerías, desagües, servicio contra incendios, instalación eléctrica y acondicionamiento térmico.