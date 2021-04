La cosecha de uva en San Juan ya terminó y en el anticipo que difundió el Instituto Nacional de Vitivinicultura se comprueba que finalmente el volumen fue similar al del año pasado. Ni los accidentes climáticos, ni las enfermedades fúngicas que se produjeron por las lluvias movieron la aguja y se cosecharon en los viñedos sanjuaninos 493.349.807 kilos de uvas. El dato revela además que el pronóstico que elaboró el instituto, por primera vez este año con representantes de organismos públicos y entidades privadas en la provincia, fue bastante acertado. Habían estimado que se iban a levantar aquí 493,7 millones de kilos, lo cual iba a significar un leve crecimiento del 0,4% respecto a los 474,7 millones de kilos de la vendimia pasada. El año pasado la cosecha se extendió unas semanas mas, por eso los datos de 2020 en la infografia que acompaña esta nota son menores porque se hizo el corte al 11 de abril. Si bien no hubo incremento, el pronóstico fue bastante certero, y tampoco cayó tanto como decían algunas entidades vitivinícolas que incluso salieron a criticar el informe cuando se dio a conocer a principios de febrero. Hugo Carmona, vicepresidente del INV, y quien estuvo a cargo de la realización del pronóstico, comentó que se hicieron 180 muestras para realizar las estimaciones y destacó la participación del sector privado: "Se logró conformar un equipo de estimación con los mismos productores y demostramos que se lograron estadísticas serias y confiables", indicó. Respecto a los daños climáticos, dijo que no es conveniente señalar pérdidas anticipadas porque no siempre terminan siendo números reales. ""Hubo gente que siguió diciendo que había 30% o 40% de merma y se demostró que no es así, que eso fue una irresponsabilidad", dijo. Este año, como el 2020 la cosecha es un 21,8 inferior al promedio de los últimos 10 años.