Diálogo. El encuentro con los empresarios de colectivos de la provincia fue encabezado por el ministro de Gobierno, Emilio Baistrocchi. Para el próximo lunes está prevista una nueva reunión.

Frente a la amenaza del gremio de los choferes de colectivos de hacer un paro la próxima semana porque los empresarios de transporte no les podían pagar el aumento salarial acordado en las paritarias nacionales, el Gobierno provincial accedió ayer a autorizar una suba del pasaje, que tendrá impacto en el bolsillo de los usuarios, aunque todavía no está definido el monto ni a partir de cuándo se aplicará. Para realizar el cálculo del incremento se hará un estudio de costos y el próximo lunes habrá un nuevo encuentro entre el sector oficial y la patronal, nucleada en la Asociación del Transporte Automotor de Pasajeros (ATAP), para definir las características del ajuste.



En la práctica será el segundo incremento de los pasajes en el año. El último reajuste entró en vigencia a partir del primer día hábil de enero pasado, cuando la primera sección de la SUBE pasó a costar 11,20 pesos, que en la práctica significó un incremento del 36,6% frente a los 8,20 pesos que costaba hasta ese momento. Junto con esa modificación, la sección escolar pasó a tener un costo de 3,20 pesos.



Enterado de la decisión de los empresarios, Néstor Romero, secretario adjunto de la Unión de Tranviarios Automotor (UTA), anticipó que si les pagan la suba salarial no habrá medidas de fuerza.



"La suspensión de las compensaciones del Gobierno Nacional hacen que necesariamente se tenga que incrementar el pasaje para que las empresas puedan pagar las nuevas remuneraciones", explicó el ministro de Gobierno, Emilio Baistrocchi. El funcionario hizo referencia a que, históricamente, la Secretaría de Transporte de la Nación les pagaba un subsidio a las empresas de colectivos para que pudieran hacer frente al incremento salarial de los choferes. Este año, en las paritarias nacionales acordadas en febrero, se definió una suba del 3,5% para marzo, que contó con la ayuda oficial, pero el resto del ajuste, que asciende al 15,20%, en 3 cuotas, no tiene el aporte oficial.



Según Ricardo Salvá, vicepresidente de ATAP, los empresarios no pueden hacer frente al pago del aumento salarial, que supera el 19%, porque es acumulativo, sin subsidios. Y por eso decidieron plantearle el problema al Gobierno provincial, durante una reunión pasado el mediodía de ayer en la cartera de Gobierno local. En el encuentro participaron también representantes de las empresas.



Según explicó el Ministro, sin el subsidio y para poder garantizar la prestación del servicio, al Gobierno provincial no le queda otra que modificar los costos del pasaje. Y para eso van a encarar un estudio de costos, que tendrá en cuenta, por ejemplo, además del incremento salarial, otros ítems como la suba de los combustibles. La intención oficial es que esté listo para el lunes y analizarlo junto con los empresarios para definir la suba de los pasajes.



El personal

1.800

Es la cantidad de trabajadores vinculados a la circulación de colectivos en San Juan, entre choferes, mecánicos y administrativos, según informaron desde el gremio UTA.

> La última protesta

La última vez que los choferes de micro protagonizaron una protesta fue en agosto del 2016, por la aplicación de un punto del convenio del sector. Durante 4 horas dejaron de circular las unidades en la provincia.