Rareza. Las terminales tipo posnet siguen siendo una rareza entre los profesionales que actúan en la provincia, como es el caso de los médicos.

La obligación de aceptar pagos con tarjeta de débito o medios electrónicos, como es el posnet, es una medida dispuesta por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) que en San Juan rechazan, al menos, 6 entidades que agrupan a profesionales consultadas por DIARIO DE CUYO. Las agrupaciones, que reconocen que por ahora no cuentan con ese servicio en la gran mayoría de los casos, sostienen que se trata de actividades que no se asemejan a las que desarrolla un comercio tradicional y que, por otro lado, su uso va a encarecer los costos y que no les va a quedar otra que trasladarlos a los clientes.



Las entidades consultadas fueron el Foro de Abogados, Colegio de Arquitectos, Colegio Fisiokinésico, Colegio de Profesionales de la Agrimensura, Colegio de Corredores Inmobiliarios y Consejo Profesional de Ciencias Económicas. Desde el Colegio Médico, que preside Héctor Mario Penizzotto, dijeron que todavía no tenían posición formada sobre el tema, pero fuentes del sector informaron que también rechazan la medida.



La medida, dispuesta por la AFIP en su plan de combatir la evasión, ya comenzó con los comercios y los monotributistas desde el 1ro de abril pasado. Incluso un sondeo de este diario permitió determinar que alrededor de un 70% de negocios que están fuera del radio céntrico no pueden cumplir con la exigencia por la falta de conectividad y problemas con la telefonía. Pero junto con el sector comercial también entró en vigencia la exigencia para los profesionales, pero en el sector hay algunos que consideran que los servicios que prestan están lejos de ser considerados de "consumo masivo" y que por eso deberían estar exentos.



Una de las agrupaciones que cuestiona con más fuerza la disposición es el Foro de Abogados, que preside Marcelo Arancibia, y que adhiere a un dictamen de la Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA), que sostiene que los profesionales de las leyes no están alcanzados por la medida porque por sus especiales características y regulación, sus tareas son personales y no masivas, y no constituyen "prestaciones de servicio de consumo masivo".



En el caso de los arquitectos, el titular del colegio que los agrupa, Guillermo Fernández , dijo que tenían una posición "critica" con la medida porque hay montos de facturación que no justifican sostener un sistema que les resulta muy oneroso.



Tras una consulta a entidades financieras de la plaza local surgió que que el arancel que se debe pagar al banco por la tarjeta de débito es de 1,1% por cada venta, mientras que para las de crédito sube al 2,35%. Además, el posnet cuesta unos 800 pesos, además de que hay que contar con servicio de internet.



El problema es que para quienes sean inspeccionados por la AFIP y se encuentren en falta habrá multas que van desde los 300 a los 300.000 pesos. Hasta el momento, en ninguna entidad profesional se han hecho inspecciones de control, según informaron en el sector.





Las voces interesadas

LAURA RODRÍGUEZ - Kinesiólogos

"Es muy difícil que los profesionales cuenten con el sistema porque tiene un costo muy alto de servicio, que es complicado para implementar. Si realmente quieren que el uso sea obligatorio, deberán bajar esos costos. En nuestro sector es muy baja la cantidad de asociados que lo tienen".

OSVALDO REBOLLO - Contadores

"Es un sistema difícil de implementar en algunos casos, aunque entendemos que forma parte de las medidas que apuntan a beneficiar la recaudación. No cuestionamos su cumplimiento, pero decimos que hay que contemplar aquellos casos en los que existe imposibilidad técnica de contratarlo".

IVÁN OROZCO - Corredores Inmobiliarios

"La obligatoriedad del uso del Posnet es un tema candente en nuestro sector e incluso a nivel nacional hay mucho debate, incluso con presentaciones, porque se cuestiona si estamos o no dentro de la exigencia. Es un tema que no está claro e incluso vamos a tener una charla para aclarar las dudas".