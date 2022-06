La falta de cubiertas es un problema cada vez más grave, y San Juan no es la excepción, lo que hace que crezca la preocupación de la gente a la hora de tener que cambiarlas, ya que no hay oferta y no se consiguen primeras ni segundas marcas de determinados tipos. Por ejemplo, fuentes del sector dijeron que de cada 10 clientes, 2, es decir el 20%, no puede acceder al neumático que necesita. El problema comenzó con la escasez de insumos para la fabricación, a lo que se ha sumado el conflicto con el gremio de este ámbito por la cuestión salarial.

En el sector de las compañías especializadas en la venta de neumáticos advierten que, durante el último año, los stocks se fueron agotando, a tal punto que hoy existen medidas que prácticamente no se consiguen, con demoras de reposición que pueden llegar hasta los tres o cuatro meses.

La situación se generó por las trabas en las importaciones, sobre todo en las medidas con mayor demanda. Como consecuencia, también hay grandes subas de precios, las cuales llegan hasta el 80% en el último año, casi 20 puntos por encima de la inflación interanual, que ronda el 60,7%. Pero el panorama se ha agravado porque la paritaria del sector, entre el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA) y la Cámara de la Industria del Neumático (CIN), no llegan a un acuerdo. Y por eso el gremio viene realizando medidas de fuerza, que han demorado la producción.

"Hoy el consumidor tiene pocas opciones a la hora de adquirir neumáticos. Hay poca oferta y muchas veces no puede elegir entre modelos diferentes. Esto molesta al cliente. No vislumbro que esta situación mejore en el contexto actual, en el corto plazo", dijo Marcelo Muñoz, gerente de Pehuen Neumáticos.

En cuanto a precios, una cubierta rodado 14, para auto, oscila en los $30.000 y una rodado 16, para camioneta, cuesta alrededor de $75.000. Unas de las que más escasea, porque es la que más se vende en el mercado ya que sirve tanto para camiones como para colectivos de larga distancia es la 295/80 r22.5. En la actualidad cuesta unos $150.000 y el problema está en conseguir cantidades, como por ejemplo demandan las empresas transportistas de cargas al igual que las de colectivos. Sólo en lo que va del año los valores se han incrementado alrededor de un 45%, según calculan en el sector.

El otro problema que ha surgido es el ingreso ilegal de cubiertas provenientes de países fronterizos. En el caso de nuestra región, el problema es la cercanía con Chile. Según datos del diario La Nación, camioneros argentinos cruzan las fronteras para comprar sus cubiertas a mitad de precio. En el caso del vecino país, cambiar las cuatro gomas cuesta US$ 800, mientras que de este lado de la cordillera hay que pagar US$ 2000.

Es porque el ingreso de neumáticos al país no está permitido. En el caso de los particulares porque no puede registrarse como equipaje, pero tampoco pueden hacerlo los transportistas, salvo que demuestren un inconveniente que justifique la reposición.

Los datos del sector

Según el informe anual de la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas, sobre los costos del rubro durante 2021, los neumáticos fueron los insumos que más aumentaron: tuvieron una suba del 103,7%, récord histórico en la actividad.

En la Argentina más del 80% de los neumáticos provienen del exterior, porque localmente sólo producen tres empresas: Fate, Pirelli y Bridgestone, las que cubren menos del 20% restante.

La mayoría de los neumáticos que se consumen no son de origen nacional, debido a estrategias de las compañías fabricantes multinacionales.

Según el titular de una de las cadenas de venta de neumáticos más grandes de la Argentina, "de los 10 modelos más vendidos del mercado, el 50% tiene falta de stock y se encuentra en una situación crítica". Esto se percibe a diario en los distintos centros de venta y servicios, en donde pueden permanecer hasta varios meses con faltantes en productos de mayor salida (medidas de 15, 16, 16 y 18 pulgadas).

Fate es el mayor proveedor local, a pesar de que están las otras marcas importadas que ayudan a proveer a los consumidores, como Michelin y Goodyear.