Tras la decisión de la Secretaría de Energía de la Nación de oficializar la quita de subsidios a la electricidad se conoció que en San Juan al menos el 4% de los usuarios residenciales, que suman 6.946, perderá el 20% de la ayuda nacional. Es porque se encuentran en la franja de los que tienen mayores ingresos. En tanto que 119.295 hogares, que representan el 74%, la mantendrán porque cobran los menores haberes. El 22% restante, que son 35.752 casas, verán reducida una parte del beneficio por los consumos que excedan los 400 kWh mensuales, según dio a conocer el vicepresidente del Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE), Roberto Ferrero.

Como para tener una referencia, una factura con un consumo de 450 kWh que hasta ahora paga 6.423 pesos, si pierde el subsidio pasará a abonar 8.053 pesos, es decir 1.630 pesos más.

La medida abarca los consumos que van desde el 1 de septiembre pasado al 31 de octubre, aunque Ferrero aclaró que como están haciendo una depuración de la base de datos, recién con las facturas que lleguen a partir de la segunda semana de octubre comenzará a impactar la quita de la ayuda. Es porque desde el organismo van a implementar junto con las empresas Energía San Juan y Decsa, que presta el servicio en Caucete, y el Ministerio de Desarrollo Humano, que hace abordajes territoriales, una campaña para que los usuarios que no se inscribieron por distintas circunstancias, por ejemplo por desconocimiento, se puedan anotar para no perder la ayuda cuando están en condiciones de recibirla.

Hasta ahora se conoce lo que será la primera etapa de la quita de los subsidios nacionales, hasta el 31 de octubre. Pero no hay precisiones sobre lo que pasará para la segunda etapa, que corresponde a los meses de noviembre y diciembre, y para la tercera, que abarca los meses de enero y febrero del 2023, según aclaró el vicepresidente.

Lo cierto es que hasta ahora los usuarios categorizados en el Nivel 1, de mayores ingresos porque tienen ingresos superiores a tres veces y media la canasta básica total del Indec, que suman 389.543 pesos, a valores de agosto, perderán el subsidio del 20%. Los usuarios que están en el Nivel 2 con ingresos menores a una canasta básica total del Indec, que suman 111.298 pesos continuarán con la ayuda. Y los de la franja del Nivel 3m con ingresos medios, perderán el 20% de los beneficios nacionales en los consumos excedentes de 400 kWh mensuales.

Un dato importante es que de los 236.191 casas de familia que hay en San Juan, sólo se anotaron para seguir recibiendo la ayuda 161.993 usuarios, es decir el 68,6%. Y para los que no se inscribieron, porque no tienen internet, no sabían cómo hacerlo o directamente no les interesa continuar con la ayuda, desde el EPRE los van a salir a buscar. "Tenemos instrucciones del Gobernador de salir a facilitar que la gente se anote", dijo Ferrero. Para eso se podrá hacerlo, en forma presencial, en la oficinas del EPRE de calle Laprida, en Energía San Juan o en Decsa en Caucete. También podrán hacerlo en forma digital a través de la aplicación "Mi Argentina". Pero también los municipios de la provincia van a salir a buscar a los usuarios no registrados hasta ahora con los operativos de abordaje territorial que hace el Ministerio de Desarrollo Humano.

Además, junto con la próxima factura de la electricidad aquellos usuarios que no aparecen en los padrones de inscriptos pero que quieren continuar recibiendo la ayuda nacional van a recibir un instructivo, que deberán completar a la brevedad para estar anotados en el Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía.

San Juan forma parte de las provincias con hogares que empezarán a perder la ayuda nacional porque hay otras en los que habrá una situación diferente. Según dio a conocer la Secretaría de Energía de la Nación habrá una excepción para las provincias de Misiones, Corrientes, Formosa, Chaco y La Rioja, cuyo tope será de 550 kWh/mes debido a que en dichas jurisdicciones la cobertura de gas natural por redes no supera el 25% de los hogares.

Ferrero dio a conocer que en los últimos días también están recibiendo en el organismo reclamos de usuarios que tienen dudas sobre las facturas, aunque no tiene nada que ver con la eliminación de subsidios. Es porque las boletas vienen con mediciones mayores y por ende los montos a pagar también son más grandes porque corresponden a los consumos de la época invernal.

En el comercio

La quita de subsidios a la electricidad también abarca al sector comercial. Según los datos dados a conocer desde el EPRE, los negocios de la provincia, que suman 18.411 suministros, tendrán un impacto en las boletas que irá desde al 12 al 22%, durante los dos próximos meses, dependiendo de los consumos. Para los que gastan entre 700 y 1.407 kWh, que suman 16.489 suministros, el 89,5% del total, será el sector más afectado porque la suba irá desde el 20 a 22% y que deberán afrontar con las facturas que les empezarán a llegar entre mediados de octubre y los primeros días de noviembre.

Hay que aclarar que la decisión es de la Secretaría de Energía de la Nación, que es la que define los precios mayoristas de electricidad, que corresponden a la generación y al transporte de la energía. Y que el cambio actual rige desde el 1 de septiembre al 31 de octubre. Para adelante no hay definiciones.