Encuentro con los intendentes: el gobernador Uñac con los intendentes sanjuaninos en mayo. Allí se acordó resignar parte de la recaudación municipal a través de la boleta de luz, eximiendo del pago de tasas y contribución a los usuarios de tarifa social.

Hace dos meses y medio, exactamente el 14 de mayo pasado, el gobernador Sergio Uñac junto a su ministro de Hacienda recibió a todos los intendentes en Casa de Gobierno y les pidió que eliminaran los impuestos municipales en la boleta de electricidad a los usuarios de menor consumo del servicio, para reducir el impacto del tarifazo nacional en el bolsillo de la gente. Entonces, todos los jefes comunales se comprometieron a efectivizar la medida, o al menos estudiarla.



Sin embargo los usuarios de tarifa social (que consumen menos de 1.000 kilovatios bimestrales) de siete de los 19 departamentos no tendrán esa rebaja tampoco durante el mes de agosto, según consta en los registros de las distribuidoras Energía San Juan y DECSA, que no pueden implementar la exención sin la notificación municipal previa. De ese pelotón de comunas, ya hay al menos tres jurisdicciones cuyos jefes comunales admitieron que no eximirán a sus usuarios del cobro de las tasas: Caucete, 25 de Mayo y Ullum. No se sabe qué hará Zonda, ya que no fue posible ubicar a su intendente en los últimos dos días, desde que saltó a la luz esta noticia. DIARIO de CUYO constató que siete comunas -el 36,8% de las municipalidades sanjuaninas- no han concretado para el mes de agosto la notificación de eximir del cobro de tasas en la boleta de luz a los usuarios de tarifa social: Capital, 9 de Julio, Caucete, 25 de Mayo, Ullum, Valle Fertil y Zonda.



El intendente Julián Gil, de Caucete, dijo que no lo hará porque el departamento tiene un nivel de recaudación muy bajo, del 12 por ciento; y quedaría desfinanciado. ""Este año al menos, no", dijo Gil, quien agregó como justificación que en el 2018 en su comuna no se aumentó la unidad tributaria a los contribuyentes a pesar del aumento inflacionario. ""No hemos aplicado aumento a nadie, por lo tanto hemos favorecido a todos", agregó. Su par de 25 de Mayo, Juan Carlos Quiroga Moyano, fue tajante: "No lo vamos a hacer", y agregó que en su caso cobra una suma fija de 30 pesos de tasa de alumbrado publico, un valor que está ""muy" por debajo de lo que correspondería. Dijo que este año la recaudación municipal está en el 0,07% y que "no alcanza ni para cambiar una bombilla de la plaza". El veinticinqueño sostuvo que los vecinos no se quejan porque saben que está muy bajo, que debería aumentarlo pero que en la actual crisis es imposible y que la tasa municipal en la boleta de luz ""la vamos a dejar como está porque no mueve para nada el termómetro". Desde Ullum, el intendente Leopoldo Soler, también dijo que no rebajara las tasas por tres motivos: porque necesita fondos para cambiar a Led el alumbrado publico, porque es la comuna que menos presupuesto de coparticipación tiene y le alcanza sólo para pagar los sueldos, y porque está trabajando en poner en marcha la construcción de una planta solar con la que dará energía gratuita a la totalidad de los medidores domiciliarios del departamento. ""Si la demora en poner en marcha esa planta fotovoltaica es de más de un año, vamos a acceder a la exención. Pero si la podemos llevar adelante en el 2019, no será necesario", prometió.



El intendente de Capital, Franco Aranda, dijo que fue de los primeros en sacar la ordenanza con la exención a los usuarios de tarifa social, y que desde enero rebajó la tasa de alumbrado del 12 al 8%. Supone que la tardanza se debe a que la orden ingresó después de la fecha de corte de la distribuidora, pero prometió que en el próximo mes sus vecinos con consumos inferiores a 1.000 kw/bimestrales serán eximidos. Lo mismo dijo su par Gustavo Nuñez, desde 9 de Julio. ""Ya emitimos la ordenanza y ahora sólo nos falta hacer el trámite en Energía San Juan. Creo que a partir de septiembre los vecinos ya van a estar exentos de pagar tasas y contribuciones que salen en la boleta". En sintonía, Omar Ortiz, desde Valle Fértil, dijo que no cobra tasas en la factura de luz, que la tasa de alumbrado público la rebajó del 20 al 18 por ciento y que ya envió notificaciones a la distribuidora.

>Las nuevas subas

El aumento de la electricidad en San Juan será del 22 al 26%, según anunció el 1 de agosto el ministro de Energía de la Nación, Javier Iguacel, mientras que para los consumos medios, de 300 kWh, será del 23%.



>Leve suba local

A nivel provincial, al término de la audiencia pública del pasado 19 de julio surgió que el incremento para las redes de distribución rondará sólo el 0,11 por ciento, lo que significará un alivio al menos en esa parte para los usuarios.

El gesto de la provincia

Ante el fuerte incremento de los precios de energía y el transporte definidos por el Estado Nacional, la provincia dispuso medidas para reducir el impacto de las subas nacionales en las tarifas de electricidad de los usuarios provinciales. A través de las leyes 1749-Q, 1750-I y 1751-I quedaron derogados algunos cobros y se redujeron otros. Por empezar, se eliminó el cobro para todos los usuarios de la electricidad de la provincia de San Juan del Fondo Solidario Hospitalario (3 pesos en promedio), y se redujo un 33 por ciento el pago de Ingresos Brutos y Lote Hogar (es decir, se bajó del 3,6 por ciento al 2,4 por ciento). Además, para el sector de la tarifa social, que son los de menores consumos, fueron directamente eximidos de estos dos últimos cargos, siempre y cuando consuman hasta 1.000 kW/h por bimestre. Este sector también quedó exceptuado de pagar el Fondo Piede y la línea de 500, que son recursos para hacer frente al pago de obras energéticas. La medida tendrá un costo anual de al menos $30 millones que no ingresarán a las arcas provinciales, según fuentes oficiales.