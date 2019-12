En medio del fuerte malestar del campo por los cambios en las retenciones a las exportaciones, el presidente Alberto Fernández negó que se haya aumentado el impuesto. Sin entrar en polémicas con los referentes del agro dijo que lo que hicieron fue "dejar en pie" las que había implementado su antecesor Mauricio Macri, y les pidió un "esfuerzo" para salir de la crisis. Además criticó a la Justicia por el procesamiento de dirigentes del campo por un piquete contra la resolución 125 en 2008 y pidió el esclarecimiento del crimen del turista inglés en Puerto Madero, a metros de su casa.

A través de un decreto publicado el sábado en el Boletín Oficial el Gobierno dejó sin efecto el limite de $4 por dólar de retención y modificó los derechos de exportación para determinadas posiciones arancelarias. El campo salió al cruce de la decisión ya que criticaron que no fueron consultados, en contra de lo que aseguran que les habían prometido durante la campaña presidencial.

El Presidente explicó que lo que hicieron fue quitar la limitación en las retenciones y que se "volvió a lo que hay". "La limitación era una suma fija de $4 por dólar, en momentos en que la moneda estadounidense valía menos de la mitad que en la actualidad. Estamos ordenando lo que hizo Macri, dejando en pie lo que hizo: no agregamos más retenciones", afirmó, en diálogo con Radio Mitre. "Hay que entender que todos tenemos que hacer un esfuerzo", planteó.

Además relativizó la posibilidad de que pueda reeditarse un escenario de fuerte conflicto con el campo como en el 2008 con la resolución 125, que creaba las retenciones móviles a las exportaciones del sector. "No se inquieten porque las retenciones de las que hablamos son las que existen, no son otras. Toda la Argentina se indexó, porque el gobierno anterior así lo quiso, por la devaluación de la moneda. Salvo las retenciones. Lo que se hizo fue actualizar en términos monetarios las retenciones que ya existían, no estamos fijando nuevas", explicó.

Fuente: TN