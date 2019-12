Alberto Hensel destacó que "no se puede hacer minería sin licencia social". Sus declaraciones surgieron a raíz de la suspensión por parte del gobernador mendocino de las modificaciones a la ley 7722, que permitían el uso de determinadas sustancias químicas para la explotación.

"Las explicaciones hay que darlas, aunque haya sectores que no acepten ningún tipo de explicación. A la iniciativa que impulsó el gobernador Suárez lo que le faltó fue plantear la discusión desde el punto de vista social, fue muy intempestivo", expresó el secretario.

En tanto, puntualizó que la minería es una actividad lícita relacionada con el potencial económico de la provincia de Mendoza, aunque se debió dar una discusión previa con difusión y foros.

"Estoy convencido que se puede hacer minería sin contaminación ambiental. No tiene sentido que nos ocupemos de la producción minera y no del cuidado del ambiente. Si no se controla lo que se hace con los procesos se puede contaminar el agua en cualquier actividad", concluyó.