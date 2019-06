Tras el fallo unánime de la Corte Suprema de Justicia que declaró constitucional la ley de glaciares, en San Juan hubo malestar en el sector minero y Alejandro Donna, miembro de la Cámara de Servicios Mineros (CASEMI), fue uno de los que tomó la palabra.

Visiblemente enojado, el empresario aseguró en Radio Light que "lo único que hace esta medida es atentar contra la industria en la provincia, creada por un “maestro de escuela que se tomó el trabajo de investigar en detalle sobre la minería. Daniel Filmus debería ocuparse del Riachuelo, no de los glaciares de San Juan. Los sanjuaninos sabemos cuidar muy bien nuestros ríos, no somos estúpidos”.

A continuación, manifestó que "la provincia agotó todos los recursos y herramientas con las que contaba para hacer llegar información técnica a la Corte, como así también a diputados y senadores sobre que los glaciares no corrían peligro. Entonces, al ser tan ambigua y tan vacía esta ley, no solo va a paralizar la actividad minera sino también la confección de pasos fronterizos, la construcción de centros de sky y hoteles, es una ley que se entiende como un capricho de los jueces porque está muy mal redactada".

"No hay otra actividad en el mundo que cumpla con todas las normativas como lo hace la minería", dijo Alejandro Donna

En el mismo sentido, Donna dijo que "esto pasa cuando se poitizan las actividades productivas. Le pusieron bandera política a una actividad (minería) que no tiene bandera. Sin minería no hay desarrollo para ninguna actividad, y no lo digo desde el fanatimo, sino desde lo técnico. Es más, hasta la vitivinicultura depende de la minería porque que usa componentes metálicos".

El empresario también se refirió en duros términos al máximo tribunal, al señalar que "con este fallo la corte suprema de injusticia está castigando a toda la provincia. Es absurdo y demagógico pensar que se puede vivir sin minería y esto, a su vez, forma otra grieta más en la Argentina".