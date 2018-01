El Banco San Juan alertó a los clientes que se están cometiendo engaños por teléfono y explicó cómo evitarlos. Con la intención de que la gente no sea engañada y evite el robo de dinero, desde el Banco San Juan informaron que se han registrado prácticas fraudulentas con el supuesto cambio de dólares. Según indicaron, "este tipo de fraude bancario suele realizarse por medio de llamadas telefónicas de supuestos empleados bancarios, con la falsa información de que es obligatorio cambiar los dólares billetes que posean en sus casas o en sus cuentas bancarias, informando que se encuentran próximos a vencer o podrían ser sacados de circulación". Y aclararon que "Banco San Juan no realiza llamadas telefónicas solicitando cambio y/o reposición de billetes ni envía personal a retirar los mismos".



Desde la entidad advirtieron a los ciudadanos que estén atentos también ante posibles llamadas irregulares que ofrecen supuestos servicios bancarios o ampliación en las líneas de crédito para engañar y cometer una estafa. Además se recomienda no dar información personal por teléfono.