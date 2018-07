El agro sanjuanino cada invierno cruza los dedos para que haga mucho frío. Y este año la mayoría puede sentirse satisfecha, al menos en lo que respecta a la ayuda del clima para el desarrollo adecuado de los cultivos: especialistas del INTA corroboraron que la cantidad de frío que hizo hasta ahora, cuando aún falta para que termine el invierno, ya resulta suficiente para los principales cultivos sanjuaninos, como son la vid, olivo, pistacho; además de varios frutales, tales como almendros y duraznos.



De acuerdo a los datos suministrados por el Servicio de Agrometeorología de la Estación Experimental Agropecuaria San Juan del INTA, en Pocito, al 12 de julio se han registrado 610 horas/frío, cuando en el mismo lapso del año pasado sólo llevaban 359. Como se observa, la situación es mucho mejor que el invierno pasado, superando actualmente en un 70% la acumulación de horas frío respecto al 2017. Las horas frío son una medición donde se computan las temperaturas iguales o inferiores a 7 grados, y representan un requerimiento natural de las plantas para tener una adecuada floración y brotación, y garantizar, por lo tanto, un mayor volumen de producción para la cosecha en la época estival. Arturo Pechuán, desde INTA San Juan, informó sobre la "dosis" de frío que necesita aproximadamente cada cultivo: 500 horas frío promedio para los almendros, 800 a 1.000 horas para los pistachos y entre 600 y 800 horas para los olivos, dependiendo de las zonas y la variedad. Rodrigo Espindola, desde el INTA Caucete, informó que los viñedos requieren entre 200 y 500 horas con temperaturas por debajo de los 10 grados Celsius, también dependiendo de la zona y variedades. Otros frutales como el durazno precisan entre 50 y 1.200 horas frío.



""Podemos decir que la mayoría de los cultivos sanjuaninos ya acumularon el requerimiento necesario para poder florecer y fructificar. Ya están cubiertos, y los productores, al menos en ese sentido, pueden estar aliviados", dijo Pechuán. Agregó que incluso es de esperar que los pistachos y otros cultivos que aún no han recibido la dosis necesaria, ya estén cerca de los requerimientos de frío porque las mediciones se hacen en Pocito y estos cultivos están en zonas más bajas, donde el frío se siente más aunque el INTA no tiene equipos para medirlo. Por su parte, Espindola sostuvo que tener más del doble de horas frío en el invierno 2018, respecto al invierno 2017, ""es positivo, ya que eso facilita la salida de la dormición de las yemas, en la mayoría de los frutales (sobre todo los más exigentes, como manzanos, perales, algunas especies de durazneros y ciruelos), y mejora el porcentaje de brotación, como también la uniformidad".



Todos los cultivos entran en fase de reposo con las heladas y durante el invierno van acumulando horas frío. Cuando reciben suficiente, entran en "vernalización", que es cuando brotan y florecen. Cuando no reciben el frío necesario, gastan reservas energéticas que luego necesitará en la floración y brotación. Esto disminuye el rendimiento.

Principal cultivo

500

horas frío como máximo y 200 como mínimo necesitan en promedio los viñedos, siempre dependiendo de las zonas y de las variedades. Los olivos en cambio precisan un poco más de horas frío, entre 600 y 800 promedio.

El día más frío

3,6

grados bajo cero es la temperatura mínima más baja registrada en lo que va del año por el Servicio de Agrometeorología del INTA San Juan. Se produjo el pasado 14 de junio y esa jornada acumuló un total de 15 horas frío.