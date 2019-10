El legislador Allende el año pasado presentó una demanda federal contra Ecogas y Enargas por las tarifas. Ahora se ocupa de la electricidad.

El diputado nacional del PJ, Walberto Allende; acudió ayer a una audiencia personal en el EPRE para transmitir la situación "preocupante" de usuarios eléctricos particulares -sobre todo de departamentos alejados-, de instituciones, la industria y comercios; debido a las facturas eléctricas cada vez más caras que están recibiendo, y le solicitó mecanismos para morigerar las tarifas. No obstante, no tuvo resultados ya que en el organismo le transmitieron la dificultad para acceder al pedido localmente, porque tal como se viene repitiendo desde el EPRE hace un tiempo, las mayores subas de tarifas de luz son de competencia nacional y no de la provincia. Incluso un informe oficial del Ente publicado por este diario en septiembre indica que mientras los cargos nacionales son el 72% de la factura, el componente local es el 28%. Allende dijo que insistió en revisar la posibilidad de ajustar algún componente local y se contemple la situación general del problema. También solicitó un pedido de informes del padrón de morosos y de cortes de servicios por falta de pago, del año 2018 y lo que va del 2019. ""Pedí que me informen discriminado por departamento el corte de servicio tanto a los usuarios particulares, a los comercios, a los establecimientos industriales y agrícolas. Además, si se esta cumpliendo por parte de la empresa distribuidora con la obligación con avisar con suficiente antelación que se va a realizar el corte del servicio por falta de pago", explicó el diputado. Añadió que el titular del organismo, Jorge Rivera Prudencio, accedió a cumplir con el requerimiento en los próximos días. El titular del ente no respondió las consultas de este diario.

En los últimos tiempos el diputado viene interviniendo en todas las situaciones relacionadas con las quejas de usuarios con servicios, principalmente con el gas y los aumentos exorbitantes, obteniendo algunos resultados positivos. Es la primera vez que se mete con la tarifa eléctrica y llamo la atención incluso que lo haga con un funcionario del mismo color político, aunque ayer evitó responder al respecto. ""Yo me he acercado como diputado nacional, preocupado por las quejas que recibo", dijo, y contó que la situación se esta tornando ""insostenible" para vecinos de zonas alejadas, uniones vecinales e instituciones deportivas, entre otros. ""Hay familias que no pueden pagar tres mil pesos de luz, instituciones que les ha venido un factura de 200 mil pesos, y no podrán seguir trabajando", añadió. En las últimas semanas, vecinos de Calingasta, Valle Fértil y Médano de Oro protestaron con apagones por las altas facturas. Y la Federación de Uniones Vecinales que distribuyen agua hizo una presentación al Defensor del Pueblo.