Como parte de una estrategia ya probada en veranos anteriores para tentar a los visitantes a que vengan a pasar sus vacaciones en San Juan, operadores y dueños de alojamientos de los principales departamentos turísticos de la provincia, como son Valle Fértil, Calingasta, Iglesia y Jáchal, ajustarán sus precios sólo un 20% con respecto a la temporada pasada. La cifra es menos de la mitad de la inflación del año, que se proyecta, desde enero pasado al próximo, en alrededor del 45%. Y es una cifra inferior al ajuste que aplicarán en los principales destinos del interior, como San Luis y Córdoba, que ascenderá al 30%, según dicen los operadores del sector.



De acuerdo a consultas a propietarios de cabañas y alojamientos en San Juan, ya han empezado a tener algunos llamados y hasta las primeras reservas, pero todavía viene floja la temporada.



Los valores para enero oscilarán entre 1.800 a los 2.400 pesos para una cabaña para 4 personas, con desayuno y ropa de cama incluida. Otra opción, en el caso de Valle Fértil, es una cabaña para 3 personas por 1.920 pesos. Para los que gustan de las termas, en el Hotel Termas Pismanta, en Iglesia, estiman que a partir de enero costará 1.800 pesos por persona con desayuno.



En el caso de las sierras de Córdoba, el verano pasado tenía valores de cabañas para cuatro personas que variaban según la ubicación y los servicios ofrecidos. Costaban desde 1.200 hasta 4.500 pesos por día. Para el próximo verano, con un aumento del 30%, pasarían de los 1.500 hasta casi los 6.000 por día. Una cabaña promedio pasaría de 2.200 a 3.000 pesos por día. Si se hace una comparación con San Juan, acá los valores son entre un 22 a un 25% más económicos.



En el caso de San Luis, se puede optar por Merlo o destinos como Trapiche o Potrero de los Funes. En la primera ciudad, los valores estarán entre los 2.940 pesos a 3.320 pesos para el caso de una cabaña para 4 personas. En cambio en Trapiche los valores bajan, por una cabaña de similares características, a los 2.000 pesos por día. Las diferencias con los precios de San Juan son entre un 11 a un 37,5% más bajos.

El fenómeno de no subir tanto los precios no es nuevo en San Juan, explicó Daniel Paroli, presidente de la Cámara de Turismo. Y forma parte de una estrategia para tentar a los veraneantes. El dirigente explicó, por otro lado, que el fenómeno de tener valores más bajos en la provincia que en otros destinos se debe a que todavía San Juan no ha logrado instalarse entre los principales puntos turísticos del interior, como si lo han conseguido luego de años Córdoba, con sus sierras, y en el caso de San Luis con zonas como Trapiche, Potrero de los Funes y la ciudad de Merlo, donde incluso se jactan de tener un clima muy particular.

Tras la devaluación pasada, que duplicó el precio del dólar este año, el escenario turístico nacional varió. Se estima que habrá menos argentinos vacacionando en el exterior, en el caso local en Chile, lo que mejora las chances de los destinos nacionales. Pero en las regiones que dependen más de la demanda de la clase media, como es el caso de San Juan, muy golpeada en sus finanzas por la crisis, crece el interrogante sobre su poder de gasto. En este panorama, y aunque todavía faltan poco más de dos meses para las vacaciones de verano y la mayoría de las personas están enfrascadas con sus trabajos, ya hay algunos previsores que están planificando qué hacer para la época de descanso. Y una de las opciones, tanto para los sanjuaninos que no quieren hacer un gran desembolso en combustible, por sus altos costos, como así también para visitantes de otras provincias y algún chileno que se anime a cruzar la cordillera, una de las alternativas son los cuatro departamentos con más atractivos que tiene San Juan, es decir Valle Fértil, Calingasta, Jáchal e Iglesia.

Ahora sólo resta esperar que la escalada de precios se detenga para poder planificar con calma las próximas vacaciones.



Las cabañas en la provincia



Los precios del alojamiento en cabañas en cualquiera de los cuatro departamentos turísticos de la provincia, Valle Fértil (foto), Jáchal, Iglesia o Calingasta, oscilará en la próxima temporada entre los 1.800 a los 2.400 pesos, pensando en 4 personas, un matrimonio y dos hijos, con desayuno incluido, más la ropa de cama y las toallas. Son valores promedio de acuerdo a las condiciones actuales del mercado, pero no creen que se vayan a incrementar mucho más de esos valores.

Las opciones en San Luis

Una posibilidad para vacacionar fuera de la provincia y no tener que desembolsar mucho dinero en combustible es San Luis, que está a 361 kilómetros de San Juan. Una cabaña para 4 personas, con los servicios necesarios como ropa de cama y toallas estará en esta temporada a 2.000 pesos la noche, por ejemplo en Trapiche. En Merlo, que está a 431 kilómetros, hay que pensar entre 2.940 a 3.330 pesos por noche.

El atractivo de las sierras

Como sucede en todo el país, los precios de los alojamientos no están regulados y los fija cada establecimiento, aunque las cámaras del sector se reúnen cada temporada para aunar criterios y tratar de fijar tarifas similares. En el caso de las sierras de Córdoba, para esta temporada en este ámbito se habla de que una cabaña para 4 personas costará, con un aumento del 30%, entre 2.200 a 3.000 pesos por día.

Incremento

10 Es el porcentaje de incremento en los precios del alojamiento en la provincia que se aplicó en la última temporada. Ahora los operadores turísticos hablan de una suba del 20%, una cifra que está lejos del índice inflacionario interanual, según las estimaciones existentes.

Pismanta

1.500 Es el monto que debe pagar un pasajero por dormir en el Hotel Termas Pismanta, en Iglesia, con desayuno incluido y derecho a los baños termales. Con el 20% de incremento la cifra ascenderá a los 1.800 pesos, pero recién a partir de enero del año próximo.

La costa, con un aumento del 40%

Un informe de este diario reveló en los primeros días de octubre que debido a la volatilidad del tipo de cambio y su impacto en la economía llevaron a que si bien otros años a esta altura las agencias de viaje ya solían estar facturando ventas, ahora no logran cerrar los precios de las próximas vacaciones en las playas argentinas por las constantes subas de los alimentos, hotelería y el transporte. Y acuerdan en que los aumentos de los paquetes rondan el 40%.

Ante este escenario de incertidumbre, eran contados los operadores locales que se animaron a difundir los primeros precios de los paquetes a Mar del Plata, que van desde los 13.150 pesos para diciembre, y desde 14.700 pesos para enero 2019, los 10 días y siete noches de alojamiento, en bus y con media pensión. En las agencias dijeron que ya había consultas y algunas, como la de Mario Agüero, prometían mantener los precios si se contrata con anticipación y se hacen entregas mensuales hasta cancelar el paquete. Los precios son con débito, transferencias bancarias o efectivo, ya que las tarjetas de crédito llevan un interés muy alto.