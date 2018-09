El Gobierno nacional dispuso ayer ampliar el plazo de pago de derechos de exportación a 60 días, que era un reclamo generalizado del sector exportador local y en el que había tomado directa intervención el gobernador Sergio Uñac.



Según la publicación en el Boletín Oficial, en el caso de tratarse de exportadores que hayan vendido al exterior menos de U$S 20 millones se concederá un plazo de espera de 60 días corridos, sin intereses, contados a partir del día siguiente al del libramiento. De esta forma los exportadores podrán hacer el depósito de las retenciones a las exportaciones correspondientes una vez que se les hayan pagado las mercaderías enviadas al exterior, dentro de ese plazo.



El plazo original establecido por el Gobierno nacional era de apenas 15 días, por lo cual los exportadores tenían que realizar el pago antes de cobrar le venta.



Frente a este situación, el gobernador Uñac le planteó el problema al ministro del Interior, Rogelio Frigerio, expresando que la medida perjudicaba "al 96% de los exportadores sanjuaninos". Y agregó que "es una medida errónea, agravada por la obligación de adelantar los pagos de este arancel antes de cobrar. No se pueden comparar economías regionales con inversiones plurianuales, cadenas de valor diferentes que generan mano de obra, en contraposición de los cereales que son grupos económicamente concentrados con alta rentabilidad y mano de obra casi nula".



Desde la Cámara de Comercio Exterior, su presidente, Antonio Giménez, manifestó que "la medida es mejor que el plazo de 15 días, pero no evita tener que salir a pedir créditos a tasas importantes para afrontar el pago". En el sector sostienen que las operaciones se cobran entre 90 a 120 días de que tuvo lugar, pero a los 60 tienen que hacer frente a los derechos de exportación.



No obstante, Giménez dijo que "es destacable la intervención del Gobierno provincial".