El Gobierno analiza realizar cambios para evitar el impacto en el salario del pago del Impuesto a las Ganancias sobre los cobros por días feriados y horas extras. Así lo dejaron trascender distintos funcionarios en declaraciones radiales, como los ministros Patricia Bullrich y Guillermo Dietrich, y lo confirmaron fuentes del Ministerio de Producción ante la consulta de Infobae.

"Sobre el salario doble por trabajar un feriado se toma Ganancias y el Gobierno está estudiando el tema. Ese es el sentido de un paro en un día que es feriado, para demostrar las consecuencias que puede tener que finalmente al trabajador no le conviene si esto es tomado por Ganancias", aseguró la ministra de Seguridad esta mañana en diálogo con Radio Mitre en el Día del Trabajador y en medio de la medida de fuerza.

Desde la cartera productiva y laboral, aseguraron que se creó una comisión de trabajo entre Hacienda, Producción y Transporte para comenzar a analizar el tema. La decisión fue tomada luego del encuentro que tuvieron los gremios del transporte a fines de marzo con los ministros Dante Sica y Carolina Stanley, de Desarrollo Social, en la cual los trabajadores plantearon esta problemática de Ganancias. "Armamos este grupo de trabajo para analizar el tema y ver cuestiones legales y de costo fiscal, que no es menor", dijeron desde Producción.

La decisión oficial responde a los reclamos de los gremios de transporte, que señalaron que el Estado se "apropia" del esfuerzo de los trabajadores a través del impuesto a las Ganancias. Desde la Unión Tranviarios Automotor (UTA) explicaron que se decidió no prestar servicios los días y horas que por ley generan ingresos adicionales, dado que gran parte de esa retribución luego va a parar al Estado por deducciones impositivas "cada vez más fuertes".

"En conversaciones con el propio Gobierno se nos dio la razón, pero la AFIP se niega a conceder exenciones, de modo que tanto el trabajo en días de franco, como las horas extras y los viáticos son pasibles de deducciones, y es así como el propio Estado en su afán recaudatorio desalienta a los trabajadores a esforzarse y producir", dijo la UTA los días previos al paro.

En sus declaraciones, Bullrich no dio demasiadas precisiones al respecto. "El Gobierno lo está estudiando, no tengo detalles técnicos. Pero evidentemente si a una persona no le conviene trabajar un feriado entonces ese doble salario es un tema de cálculo", agregó la ministra.

No se trata de una decisión fácil de implementar, ya que los cambios al esquema impositivo requieren ser aprobados previamente por el Congreso.

Según explicó el especialista en temas tributarios Iván Sasovsky, todos los ingresos que percibe una persona por el desarrollo de su actividad están alcanzados por el Impuesto a las Ganancias, ya sean horas extras o feriados. "En ningún lado se eximen estos ingresos o hay algún tipo de salvedad respecto a cómo se genera esa renta", señaló.

"Veo difícil que se puedan hacer exenciones si no es por ley. A diferencia de lo que pasa con las exenciones, es la creación de impuestos la que de ninguna manera se pueda crear por decreto pero hay antecedentes tanto a nivel de exenciones de impuesto como de atenuación de alícuotas que se hacen por decreto y después se convalida en el Congreso", agregó Sasovsky.

"El fisco podría tomar mediadas de este tipo, nadie se opondría ante esta situación y el Estado debería responder en una situación de crisis y con estos niveles de presión fiscal que hay sobre el trabajo en blanco", advirtió el especialista.

Otro de los funcionarios que no negó la posibilidad de dar una respuesta al reclamo de los gremios fue Guillermo Dietrich. En declaraciones a radio La Red aseguró que están trabajando en dar una solución al planteo de los sindicatos del transporte. "Los que son servicios esenciales, que sí o sí tienen que trabajar los fines de semana y los feriados, estamos viendo y trabajando para ver de qué forma podemos ir tratando de resolver esto, que son parte de las problemáticas que hemos recibido y que hay que conversarlas y trabajarlas", indicó.