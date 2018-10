La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) prepara un bono navideño de $1.500 a pagar en diciembre, luego del pago de la primera cuota de $1.200 abonada en septiembre.

Con el objetivo de atenuar la crisis económica que atraviesa el país en los sectores más vulnerables de la sociedad, el Gobierno abonará a los padres y/o responsables de muchos chicos esta ayuda social.

Percibirán el bono los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo y de la Asignación por Embarazo para la protección social.

No lo cobrarán los titulares de las Asignaciones Familiares (Suaf), de Pensiones No Contributivas (PNC), de Becas Progresar, del programa Hacemos Futuro, Jubilados, Pensiones no Contributivas y de Pensión Universal para el Adulto Mayor (Puam).

Según datos oficiales, el 87,4% de los niños y niñas de la Argentina recibe alguna cobertura por parte del Estado. Unos 4 millones de niños que están cubiertos por la Asignación Universal por Hijo (AUH) cobrarán el refuerzo extraordinario de $1.500, que se sumará al ya abonado en septiembre.

Fuente: Los Andes