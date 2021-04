En 20 días más, cuando comience el mes de mayo, los camiones con gas envasado a precio económico, que tuvieron tanto éxito el año pasado, comenzarán a rodar nuevamente en toda la provincia. Se trata del programa "Hogar" que lleva adelante la Dirección de Defensa al Consumidor dependiente del Ministerio de Producción, en conjunto con los 19 municipios; y que permite hacer más accesibles las garrafas a la población más vulnerable que no tiene gas natural en su casa, porque garantiza que el producto se venda al precio oficial que establece la Secretaría de Energía, evitando los sobreprecios. Daniel Pérez, subsecretario de Defensa al Consumidor, dijo que van a repetirlo desde mayo y hasta diciembre próximo, porque les permitió tener mucho control del precio del gas. ""De otra manera es imposible controlar cada uno de los negocios porque no tenemos inspectores suficientes para controlar todos los negocios del gran San Juan y de los departamentos alejados", explicó. Agregó que al implementar los operativos en conjunto con las comunas permiten distribuir hasta tres veces en el mes el gas envasado, directamente desde el distribuidor al vecino, en los días en que los mismos departamentos establezcan. Pérez anticipó que ya están avanzadas las conversaciones con las diferentes distribuidoras de gas envasado en San Juan y con los municipios, por lo cual, próximamente se difundirán los días en que el camión irá a cada departamento. Las autoridades dicen que el programa fue muy exitoso y que en el 2020 se vendieron 2.000 garrafas promedio mensuales, entre mayo y octubre. El funcionario agregó que se incentivará la experiencia implementada en algunas comunas como la de Jáchal, en la que el municipio adquiere las garrafas -según la cantidad de vecinos que se anote-, el distribuidor se las entrega a la comuna y esta las distribuye a la gente. En el resto de los casos, el camión del distribuidor es quien va a las zonas y las vende al vecino en un predio destinado a tal fin. Otra novedad es que este año se establecerá un día de distribución completo, y no sólo unas horas, para evitar aglomeraciones. Además se intentará expandir el programa invitando a sumarse a uniones vecinales y asociaciones (ver Convocan a...). La noticia del regreso de los camiones que venden la garrafa social cobra mayor importancia ahora que el Gobierno nacional decidió establecer aumentos de precio en el gas envasado que se aplicarán de manera escalonada en abril, mayo y junio. Paralelamente, se actualizará también el monto del subsidio que reciben los sectores vulnerables para poder continuar accediendo a su compra.

La Secretaría de Energía fijó el precio máximo de la garrafa social de 10 kilos en 424,43, a lo que hay que sumarle el IVA, Ingresos Brutos y "apartamientos" que son costos extra en cada provincia. La de 15 kilos se estableció en $636,65 más los impuestos y gastos extras. Pérez explicó que el importe final al público rondará los $450 para la garrafa de 10 kg y $660 la de 15 kg, pero el precio definitivo se conocerá cuando se acerque el inicio del operativo. Se trata de un aumento del 28% y 20% teniendo en cuenta que el año pasado costaban $350 y $550, respectivamente. Estos "Precios Máximos de Referencia" regirán hasta que dentro de un mes se vuelvan a actualizar. La de 10 kg subirá en mayo a $447 y a $452 en junio, más impuestos. La de 15 kg pasará a costar $670 en mayo y $678 en junio, más impuestos. Actualmente en los negocios barriales las garrafas más chicas se consiguen a alrededor de $540 y las de 15 kilos, a $830.



Control en comercios

Hasta fin de mes los inspectores dicen que intensificarán los controles en los comercios para evitar que se cobre de más por la garrafa social. Los infractores primerizos reciben un llamado de atención y un acta, pero los reincidentes pueden recibir multas de $100 a $5 millones. El año pasado no hubo multas.

Convocan a uniones vecinales y asociaciones

Además de realizar acuerdos con los municipios, este año la Dirección de Defensa al Consumidor invita a las asociaciones y a las uniones vecinales que lo deseen, a participar en el operativo de distribución de la garrafa social en al provincia. ""Pueden solicitarnos también este operativo, nosotros estamos dispuestos a acceder y servir de nexo con los distribuidores en el caso de que haya alguna asociación o una unión vecinal de algún departamento que quiere pedir el camión al margen de los días que van al municipio", ofreció Daniel Pérez.

Para esos casos, la dependencia solicita que se le envíe una nota a Defensa al Consumidor, donde se explique por qué quieren llevar el operativo a ese sector, y las autoridades van a coordinar con los distribuidores para realizar un viaje extraordinario el día solicitado. Como aún el gobierno no ha informado cómo será la atención presencial en la Administración Pública, en el actual endurecimiento de medidas de prevención ante la segunda ola del Covid, desde el área recomiendan enviar una nota por correo electrónico a: defensaalconsumidor

También piden que se incluya en la nota un número de teléfono para poder contactarse con la entidad solicitante y coordinar cómo se hará el operativo.