El gobierno de San Juan pidió a la Cancillería Argentina, que conduce Felipe Sola, que convoque a reunión al Ente Binacional Argentino-Chileno "Túnel Internacional Paso de Agua Negra" (Ebitan), para reflotar el proyecto de la conexión vial entre esta provincia y la región chilena de Coquimbo. Se decidió apelar a la vía diplomática para organizar el encuentro entre las partes, a raíz de la preocupación que existe desde principios de diciembre cuando se conoció que el gobierno de Chile renunció a su parte del crédito del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para construir el túnel que busca la integración entre ambos países. La noticia fue confirmada por el embajador argentino en Chile, Rafael Bielsa, por consulta directa con las autoridades del BID en Washington. Como el gobierno de Sebastian Piñera no avisó oficialmente que había rechazado los fondos del organismo financiero, y en medio de la pandemia se viene retrasando una pronunciación sobre el tema, en San Juan quieren lograr el encuentro para saber si esto significa que ha decidido desestimar la realización de la obra; o si, por el contrario, cubrirá con fondos propios el 28% que le corresponde del costo total. El Ebitan es un grupo reducido integrado por cuatro consejeros titulares de cada país, dos del Ministerio de Obras públicas, uno de cancillería, además de un representate de San Juan y otro de la Región de Coquimbo. En un comunicado difundido ayer por la gestión uñaquista se señala que existe "urgente necesidad de tomar conocimiento de la situación real, sobre bases ciertas y documentadas", y que por eso se ha decidido requerir a la Cancillería de la Nación ""que se aboque al tema, a fin de resguardar los intereses de la provincia y del propio proyecto binacional, sobre la base de los compromisos asumidos por Argentina y Chile a través del Tratado de Maipú y protocolos adicionales, respecto a ese paso fronterizo". El ministro de Obras, Julio Ortiz Andino, dijo que se pidió la intervención de cancillería en nombre de todo el gobierno argentino, para que tenga más peso, y consideró que una reunión de este tipo deberá ser en forma presencial debido a su importancia. Por eso estimó que podría llegar a realizarse recién a principios del año próximo, debido a la cercanía de las celebraciones de fin de año y la necesidad de acordar fechas posibles para el encuentro. En el gobierno provincial suponen que Piñera no tiene intenciones de apoyar al menos a corto plazo a que se lleve adelante esta obra, pero quieren cerciorarse de esa decisión. ""Si no tienen la convicción y no quieren integrarse, que lo digan. Si quieren que la única conexión esté vinculada entre Santiago y la zona de Libertadores (Mendoza), que lo digan. Pero no podemos permitir que digan cosas que no corresponden, tirando al piso más de una década de estudios y proyectos aprobados en ambos países por el BID y diferentes consultorías", reclamó Ortiz Andino.

El malestar existente es porque desde que Piñera asumió este segundo gobierno viene cuestionando la obra. En el gobierno provincial interpretan que los nuevos integrantes de la División Túneles del MOP de Chile está desarrollando una campaña de desprestigio técnico del proyecto, diciendo primero que es más cara de lo presupuestada, y luego que podría enclavarse en otra zona mejor.

Pero el proyecto, que tardó diez años, fue elaborado por consultoras internacionales de Brasil y Suiza, otras nacionales líderes en proyectos de túneles de alta complejidad, y hasta fue supervisado por una consultora española a pedido de Chile. Por eso ayer en el comunicado oficial sanjuanino se recordó que entre San Juan y Chile se conformó un panel de siete expertos internacionales para aclarar las dudas técnicas que puedan surgir. ""La provincia de San Juan defiende enfáticamente las tareas y esfuerzos encomiables que desde hace muchos años se vienen realizando con miras a poder concretar un sueño compartido conjuntamente con la Región de Coquimbo", dice en el documento. Allí también señala que espera que se convoque una reunión plenaria de Ebitan ""en pos de revertir el estado de estancamiento del proyecto".

Préstamo del BID

1.500 Ese es el monto del financiamiento que aprobó el BID para la realización del túnel de Agua Negra. Mientras Argentina se haría cargo del 72%, Chile devolvería el 28%.

Videoconferencia de Uñac con Cifuentes

El domingo el gobernador Sergio Uñac participó de un encuentro virtual con Ricardo Cifuentes (foto), exsubsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo de Chile entre 2014 y 2018, para dialogar sobre el Túnel de Agua Negra y su actualidad. Uñac dijo luego que el motivo de la videoconferencia fue poner en la mesa de discusión el túnel, el crédito renunciado ante el BID por el Gobierno nacional de Chile ""y, fundamentalmente, seguir construyendo la expectativa de que esta obra será una realidad y todo lo que esto implica, la esperanza de coquimbanos y sanjuaninos de seguir pensando que la integración es real". A su vez, afirmó que "haremos todos los esfuerzos desde los gobiernos para poder concretar el túnel de Agua Negra", y reconoció el trabajo que lleva adelante el embajador Rafael Bielsa "en pos de la construcción del túnel". Según se informó oficialmente, Cifuentes reafirmó el "interés absoluto de continuar con este proyecto" y dijo estar convencido de que esta obra se llevará adelante porque tiene una dimensión económica y multifactorial que permitirá a ambas regiones dar un salto cualitativo cuando esté en funcionamiento. ""Compartimos el mismo espíritu con San Juan", dijo.