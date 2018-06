El gobernador Uñac, junto al titular del Banco San Juan, Sebastian Eskenazi, firmó ayer los convenios para poner en marcha créditos subsidiados. El anuncio se hizo junto a directivos bancarios, funcionarios y empresarios.

Referentes de los sectores de la producción, del comercio, la industria, la construcción y la minería, que fueron invitados ayer al lanzamiento de las líneas de crédito por $550 millones con tasa subsidiada para inversión, capital de trabajo y consumo (ver "Los créditos"); aprobaron el esfuerzo oficial para lograr poner en marcha este incentivo en momentos que reina un escenario complicado para la actividad económica tras las turbulencias del dólar y la devaluación. Pero al mismo tiempo advirtieron al Gobierno que con esta realidad es indispensable ahora contar con financiamiento extrabancario, sobre todo para atender a una buena porción de la producción sanjuanina que no tiene acceso al financiamiento bancario. El titular de la Asociación de Viñateros Independientes, Juan José Ramos, fue el primero en expresar la necesidad de que estas líneas -"que son muy convenientes porque tienen tasas de interés menores a la inflación"- sean extendidas a la Agencia Calidad San Juan para que brinde créditos extrabancarios porque aseguró que muchos viñateros chicos no están ligados a bancos. "Es necesario y urgente porque si no, no podremos sacar adelante la próxima cosecha ante la suba fuerte de precios de insumos y el pago de la uva por parte del industrial al productor que este año se extendió demasiado", opinó. En sintonía, Eduardo Garcés dijo que "es fundamental" una línea por fuera de los bancos para quienes no califiquen, "que además han demostrado que son muy buenos pagadores porque se pagaron el 99% de los préstamos de cosecha". En cuanto a los aumentos en insumos, ejemplificó que una bolsa de urea (agroquímico), hoy cuesta 31 dólares frente a los 21 del año pasado.



Las líneas más bienvenidas fueron las destinadas a la compra de Bienes de Capital, con tasa de interés anual de 19,90%; y la de descuento de cheques, con subsidio de entre 6 y 8 puntos. El titular de la Unión Industrial, Hugo Goransky, elogió el esfuerzo de la provincia y dijo que estas herramientas ""ayudan a tecnificar la industria y generar puestos de trabajo", pero a la vez sostuvo que el sector deberá contar con previsibilidad en el país para poder invertir.



"Creemos que lo vamos a aprovechar, sobre todo en esta situación complicada", opinó por su lado el presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, Enrique Velazco, quien agregó que un financiamiento a tasas blandas "viene bien" cuando los plazos de cobro de las constructoras se han extendido a 60 y 70 días y antes eran menores. Jaime Berge, quien timonea la Cámara Minera, aseguró que sobre todo las empresas de servicio y las caleras en etapa de producción o desarrollando productos aprovecharán la línea de crédito al 19,90% de interés. "Son muy favorables, diez puntos por debajo del mercado, y con una inflación que va a estar por arriba del 25%", destacó. Otra medida muy aplaudida fue la de implementar 10 cuotas sin interés en compras con tarjetas de crédito del Banco San Juan, sobre todo ahora que a fin de mes vence el plan Ahora 12 y el comercio duda que sea renovado. "Esto lo esperábamos desde la Nación, pero la provincia se adelantó", dijo el titular de la Cámara de Comercio, Hermes Rodríguez. "Viene en un momento de mucha necesidad, con ventas en picada" señaló, y agregó que esta ayuda sirve para defender los puestos de trabajo. Guillermo Cabrera, directivo de CAME, añadió que se insistirá con el Ahora 12 y se pondrá como ejemplo al gobierno provincial, al tiempo que elogió al resto de líneas crediticias.

Los créditos

Línea global

Se prestarán hasta $15 millones para compra de bienes de capital, a tasa fija del 19,9% anual, en 36 cuotas mensuales iguales. Tiene vigencia hasta 31 de diciembre y hay $250 millones en fondos.

Capital de trabajo

Es una línea de Capital de Trabajo para pymes, mediante descuento de valores de terceros a 90 días. Hay $300 millones disponibles y tendrá un subsidio provincial de entre 6 y 8%.

Tarjetas de crédito

Línea para consumo por 90 días que financia la compra con tarjetas de crédito del banco San Juan en 10 cuotas sin interés, a cero costo para clientes y comerciantes. Invitan a comercios a adherir.

ENTREVISTA: Sebastián Eskenazi, presidente del Banco San Juan



Actividad económica

Equilibrio, dentro de 6 meses



-¿Cómo está el mercado tras la turbulencia del dólar?



-Financieramente creo que se ha logrado un precio de estabilidad con respecto al dólar. Pero no hay que olvidar que hemos tenido casi 50% de devaluación sobre el peso y esto va a tardar 6 meses para volver a equilibrarse, con las consecuencias de tasas altas y de problemas para producir justamente por esas tasas. Iremos viendo en los próximos meses las decisiones que tome el Gobierno.





-¿No es suficiente el desembolso del FMI y la renovación de Lebacs?



Esto no se termina en un crédito ni en un mayor financiamiento, hay que tomar políticas económicas. Hasta ahora el Gobierno ha logrado con esto calmar la turbulencia financiera, ahora hay un tema económico que lo vamos a medir, el déficit y las consecuencias de la devaluación.





-¿El banco junto a la provincia están haciendo un gran esfuerzo con estas líneas?



-Exacto. Poder llegar a las pymes con una tasa de interés mucho más razonable y con 10 cuotas sin interés es importante. Lo que debemos lograr es no cortar la cadena de pagos y con estos planes de incentivo estamos convencidos que no va a pasar. La línea anterior con créditos productivos y para inversión fue un éxito y esta también lo será.