Los vuelos para arrojar insecticida contra la plaga de la vid continuarán ahora en Caucete, 25 de Mayo y Sarmiento.

Continuando con las acciones de lucha contra Lobesia botrana o polilla de la vid, el Gobierno de San Juan informó que finalizadas las aplicaciones aéreas en el departamento 9 de Julio, continuará con estas tareas en Caucete, 25 de Mayo y Sarmiento. Los vuelos se realizan principalmente por la mañana cuando hay mayor probabilidad de contar con las condiciones meteorológicas necesarias para esta acción: menos de 32º C, vientos de hasta 15 km/h y humedad relativa ambiente mínima de 20%. La aplicación de insecticidas contra Lobesia botrana o polilla de la vid mediante aviones fumigadores es una técnica efectiva que permite abarcar grandes superficies en una sola aplicación.

Este servicio de tratamientos aéreos implica la utilización de un producto específico registrado y autorizado por Senasa: chlorantraniliprole, que es amigable con el ambiente y responde a la categoría toxicológica más baja, clase 4 (Banda Verde). Está clasificado como "virtualmente no tóxico para abejas", según Senasa, clasificación más baja de toxicidad para todos los agroquímicos del mercado. No obstante, a pesar de su inocuidad, no se realizarán tratamientos a 250 metros de escuelas, hospitales o centros de salud, centros urbanos, fincas y granjas.