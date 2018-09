Reunión del Gabinete compacto. Tras el anuncio de las medidas, Macri encabezó la primera reunión con 10 ministros tras la reducción de carteras. Anoche viajó Dujovne a EEUU para negociar un adelanto de fondos del FMI.

El regreso de las retenciones para todas las exportaciones agrícolas, para la minería y el sector exportador de servicios; el traspaso de la tarifa social y los subsidios de transporte a las provincias; más un fuerte recorte de gastos para reducir el déficit fiscal. Estos son los ejes principales del plan que anunció ayer el gobierno de Mauricio Macri para intentar contener la crisis con el dólar que ayer -con poco volumen operado- subió otro escalón, a $39- y cuya corrida en el mercado local obligó a la Argentina a volver a golpear las puertas del FMI para renegociar el acuerdo a partir de hoy.



"Esta crisis no es una más, tiene que ser la última", afirmó el presidente Macri en un discurso de casi 25 minutos donde reconoció que las retenciones son un "mal impuesto" pero "necesarias". También admitió que pasó los "peores 5 meses" de su vida, después del secuestro que sufrió hace 27 años.



El nuevo impuesto transitorio gravará hasta fin de 2020 los embarques al exterior de productos primarios con 4 pesos por dólar y el resto de las exportaciones con 3 pesos por dólar.



El impacto de estas medidas implicarán un costo de $4.369 millones para los exportadores de San Juan, mientras que el costo por el traspaso de los subsidios al transporte demandarán a la provincia un gasto extra de $1.200 millones. Este impacto negativo también tendrá su correlato en la minería, una fuerte fuente de empleo.



Frente a este combo, el gobernador Sergio Uñac pidió a la Nación "ampliar la base tributaria para repartir mejor las cargas" -ver páginas 4, 5 y 6-.



A partir de hoy, cuando el decreto se publique en el Boletín Oficial, pagarán retenciones todas las exportaciones de bienes, mientras que las de servicios empezarán a tributar a partir de enero próximo. Pagarán $4 y $3 por dólar, respectivamente.



Para que la nueva tasa no golpee tanto al sector agrícola, se decidió adelantar una baja impositiva al sector prevista para los próximos meses. Los granos de soja, el aceite y harina derivados pagarán una tasa cercana al 28% del valor de exportación, a la actual cotización del peso, mientras que el trigo, girasol, cebada y el maíz del 10%. Los productos mineros también tributarían alrededor de un 10%.



En tanto, la carne vacuna, los lácteos y el resto de los productos de las economías regionales comenzarán a tributar un derecho de exportación móvil que actualmente se ubica en un 5,5% y que podría variar algunos puntos en función del valor del dólar.



En conjunto, la medida significaría en 2019 un aumento en la recaudación de un 1,1% del PBI. Y en lo que resta de este año, las nuevas retenciones le generarían ingresos al fisco por $68.000 millones. Para 2019 serán $280.000 millones, si el dólar mantiene los niveles actuales.



Como estaba previsto, el ministro de Hacienda (ahora de Economía), Nicolás Dujovne, presentó las medidas con las que el Gobierno busca cerrar la brecha fiscal y llegar al déficit cero en 2019, en un intento por convencer al FMI y a los mercados de que el plan económico sigue siendo viable.



La otra pata de las medidas implica la reducción de ministerios a más de la mitad ya que sólo sobrevivirán 10.



También se ajustará el gasto público para llegar al déficit 0 en 2019 y a un superávit de 1% en 2020.



Los gastos de capital, asociados mayoritariamente a la obra pública, tendrán una baja del 0,7% del PBI en 2019.



Los subsidios al sector privado caerán 0,5% del PBI. Para reducir el gasto, la Nación les transferirá a las provincias los gastos en transporte. También se anunció la transferencia a las provincias de la tarifa social eléctrica y los subsidios al transporte no nacionales, un duro golpe a María Eugenia Vidal, que enfrentará gastos no contemplados por miles de millones. "Hemos acordado con las provincias que vamos a traspasar los subsidios del transporte automotor intrajurisdiccional a las provincias. Eso no quiere decir que van a subir las tarifas. La Nación va a generar este ahorro ya que este subsidio va a ser afrontado por las provincias y municipios en función de la posición fiscal más holgada que cuentan respecto a la situación de la Nación, indicó Dujovne.

LAS FRASES MÁS IMPORTANTES DE MACRI

Sé perfectamente todas las cosas que deben estar pensando, y las sé porque yo también lo siento. Por eso voy a explicarles por qué cuando parecía que veníamos bien sentimos que volvemos para atrás. Y les voy a hablar desde el corazón, con la verdad.

No podemos gastar más de lo que tenemos.

Se desataron todas las tormentas juntas.

Después de dos años y unos meses la situación cambió, y por cuestiones que están fuera de nuestro control. Sufrimos la peor sequía y también ustedes saben que por una mala política del gobierno anterior actualmente importamos petróleo.

No fuimos capaces de mostrar unidad (para) avanzar con las reformas estructurales.

Le pedimos ayuda al Fondo Monetario y logramos un apoyo inédito.

Hasta que la Argentina no tenga un presupuesto propio, vamos a estar expuestos a cualquier crisis externa.

Tenemos que seguir haciendo esfuerzos para equilibrar las cuentas del estado.

Para cubrir lo que falta durante esta transición, vamos a pedirles a quienes tienen más capacidades para contribuir. Me refiero a aquellos que exportan. Sabemos que es un impuesto malísimo, que va en contra de lo que queremos fomentar. Entiendan que es una emergencia.

Estamos cansados de vivir con miedo a no llegar a fin de mes, a los patoteros, a los corruptos, a qué pasa con el dólar.

No es fácil. Me encantaría que ustedes tengan todo lo que necesitan. ¿Creen que me hace feliz contar esta realidad? ¿Creen que me hace feliz no darle los recursos a la gente que más lo necesita? ¿Quién puede pensar que yo no querría pagarles a los profesores universitarios lo que piden? Claro que querría darles más aumento.

Esta crisis tiene que ser la última. No me van a encontrar del lado de los que especulan pensando en la próxima elección.

Estos fueron los peores cinco meses de mi vida después de mi secuestro.

Encima, aquellos que se oponen al cambio pronostican el caos para generarnos miedo, y que renunciemos a este cambio. Por eso tenemos que seguir hacia adelante, con la determinación de que sí, se puede.





>>Las reacciones de justicialistas

Desde el Partido Justicialista (PJ), Juan Urtubey, gobernador de Salta, consideró que "hay que salir de la crisis por el bien de los argentinos. Tengo importantes diferencias con los anuncios, pero todos debemos ayudar". Sergio Massa reunió a su equipo en sus oficinas de la Avenida del Libertador. Pidió "ponerle rumbo con propuestas a tanta incertidumbre". Se mostró más prudente después de que Macri hablara de "emergencia", pero no se privó de sentarse junto a sus economistas de consulta como son Marco Lavagna, Aldo Pignanelli, José Ignacio de Mendiguren, Matías Tombolini y Daniel Arroyo. ¿Qué vio Massa con su equipo? Dicen que "cero autocrítica. El Gobierno sigue castigando al que trabaja ¿por qué no les cobran bienes personales a quienes tienen bienes en el exterior?", se les oyó decir. En tanto, se espera con expectativa una reunión del peronismo no K.

>>Nueva suba para el dólar

Tras los anuncios del gobierno de Mauricio Macri, el dólar subió ayer. Según el promedio minorista del Banco Central, el dólar cerró en 38,99 pesos luego de haber terminado el viernes pasado en 38 pesos. En el Banco Nación, que suele tener una de las cotizaciones más bajas, la divisa norteamericana subió ayer 60 centavos, en relación a la cotización del viernes pasado. Dependiendo de los bancos, la suba de ayer fue en algunos casos superior al 2,50 por ciento diario.



El Banco Central de la República Argentina (BCRA) vendió 100 millones de dólares (se adjudicó el monto total) en los minutos previos al final de la sesión (el precio de corte fue de 37,97 pesos, con un valor mínimo de 37,77 pesos).



Por el feriado en Estados Unidos, el total operado cayó un 64,3 por ciento hasta los 231 millones de dólares.