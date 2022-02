La mayoría de las personas están familiarizadas con Bitcoin, la principal criptomoneda del mundo. Pero lo más importante es lo que está detrás de la criptomoneda. Sí, estamos hablando de tecnología Blockchain. Es en la que recaen todas las criptomonedas. Es la tecnología transformadora que hace que la transacción de Bitcoin sea exitosa. Se cree que esta tecnología puede cambiar cualquier situación. Blockchain tiene el poder de afectar la cartera financiera de cada inversor, ya sea para bien o para mal.

Hay un gran valor en esta tecnología. Chris Chen, CFP de Insight Financial Strategist en Newton, Massachusetts, dice que Blockchain es la verdadera joya. También cree que esta tecnología tiene el poder de permanecer en comparación con la criptomoneda más popular, Bitcoin. Chris también dice que es la pólvora en la bomba. Si deseas conocer esta tecnología única, debes prestar atención a este artículo. También puedes recopilar más noticias sobre Bitcoin en bitcoin-buyer.io/es/.

.

Introducción de Blockchain

Blockchain es una tecnología que subyace a muchas criptomonedas, como Bitcoin y Ethereum. Opera todos los datos y registra de forma segura toda la información de transacciones de cada usuario de Bitcoin. Esta tecnología también se conoce como libro mayor distribuido. El nombre de esta tecnología es Distributed Ledger Technology (tecnología de libro mayor distribuido) y permite mantener un registro en muchas computadoras, también conocidas como nodos. Cualquier usuario de Bitcoin puede formar parte de los nodos, pero se necesitan muchas computadoras para que funcionen. El funcionamiento de los nodos es verificar, aprobar y almacenar los datos en el libro mayor. Es muy diferente de la forma tradicional de almacenar o mantener registros. En el método tradicional, suelen almacenar los datos en el lugar central, un servidor informático.

Funciona de manera bien organizada, ya que mantiene la información agregada al libro mayor y convierte los datos en grupos o bloques. Existe un límite para retener la información de un bloque. Puede ser en una cierta cantidad solo después de que el nuevo bloque se convierta automáticamente y forme cadenas. Cada bloque indica su identificador y se lo conoce como hash criptográfico. Este hash criptográfico asegura la información del usuario dentro del bloque e impide el lugar del bloque, y lleva el bloque verificando la cadena cuál vendrá antes.

Es un conjunto de números y letras y los límites del número pueden ser de hasta 64 dígitos. Si la información del usuario se completa una vez en la cadena de bloques y se bloquea con hash, entonces no puede cambiarla. Cada nodo tiene los datos a tiempo completo junto con el sistema Blockchain, y los datos pueden comenzar.

Funcionamiento de Blockchain

La tecnología Blockchain de Bitcoin es pública, lo que significa que cualquier persona que realice una transacción en esta moneda digital puede ver los registros fácilmente. Pero es difícil para cualquiera rastrear la identidad detrás de la cuenta. El registro será solo de cuentas de transacciones, no sus nombres e identidad. Por eso están a salvo. La cadena de bloques pública también ofrece al usuario unirse al nodo para aprobar la transacción realizada en la cadena de bloques. Pero no es cierto que todas las blockchains sean públicas. Algunas también están diseñadas como libros de contabilidad privados. En este libro de contabilidad privado, el propietario es el único que puede realizar cambios en las cadenas de bloques y también puede establecer límites. Si bien no es para todos los inversores, el grupo es más pequeño y aún está descentralizado entre todos los usuarios que participan.

La seguridad de los datos en una cadena de bloques privada se almacena utilizando los mismos métodos. Algunos inversores están invirtiendo en criptomonedas Bitcoin, todo gracias al apoyo de la tecnología Blockchain. La razón es que puede manejar todas las situaciones y también puede recuperarse de tiempos difíciles. Es por eso que Bitcoin es tendencia y los inversores están invirtiendo en esta criptomoneda. También promete que los datos del usuario no se revelarán en ninguna condición.