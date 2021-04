En la Cámara de Servicios Mineros (Casemi), que agrupa a proveedores de la actividad y que es la más antigua del rubro en la provincia, tienen la vista puesta en la renovación de autoridades para fines de mayo. En la disputa electoral, en la que anticipan que no continuará ningún directivo de la actual conducción, se avizoran dos listas. Un sector del oficialismo, con el respaldo de 55 empresas, según ellos afirman, y que todavía no tiene candidato, y en la oposición y con fuertes críticas a la conducción actual se anota Sergio Vallejos, un empresario textil que confecciona indumentaria de trabajo, en particular de montaña. No dio a conocer cuántas empresas lo acompañan.

La Casemi surgió en el 2006, frente a las necesidades que demandaba el proyecto minero de Veladero, en Iglesia. Con altibajos, por la situación del sector, en el 2015 los socios decidieron dejar de aportar la cuota social, porque se había caído Pascua-Lama. Sin ingresos, se desprendieron de la sede de la calle 9 de Julio y y luego tuvieron algunas dificultades, incluso con la presentación de las balances, según admitió Sergio Chiconi, integrante de la actual conducción, que preside Juan José Igualada, un empresario del rubro de transporte.

Como cada vez está más cerca el inicio de la construcción del proyecto Josemaría, en Iglesia, previsto para marzo del año próximo, surge la necesidad de los proveedores mineros de organizarse. Aunque Casemi no está sola, porque también ha surgido, por ejemplo, la Cámara de Proveedores Interdepartamentales Mineros de San Juan (Caprimsa).

En medio de este panorama, surgió Vallejos, con fuertes críticas a la actual conducción y muy activo en el armado de una lista. Ya ha mantenido reuniones con le cúpula de la Federación Económica y con el gremio de los mineros AOMA. "Se han perdido socios y ni siquiera existe una sede, que es un requisito de Personaría Jurídica para poder funcionar", advirtió el dirigente. Y dijo que su objetivo será "una Casemi para los sanjuaninos en la que la prioridad va a ser la defensa del compre local". Además prometió "trabajar en sintonía con las políticas de Estado para el sector minero".

Frente a la embestida de Vallejos, en el oficialismo convocaron a una reunión el martes por la noche, en una oficina de la avenida Libertador, con la intención de dar pelea. Todavía no tienen un candidato, pero lo que tienen en claro es que en la nueva conducción no habrá ningún integrante de la actual comisión directiva que preside Igualada.

Chiconi, uno de los dirigentes que asoma en el armado, cargó contra Vallejos. "Llevo muchos años trabajando en la minería, entiendo la postura de Vallejos, pero no comparto los medios que utiliza porque hay un trasfondo que desconozco". Y agregó que "es muy raro lo que está haciendo, está en su derecho de expresarse pero no en decir cosas que no corresponden".

El dirigente aclaró que la Casemi está normalizada y admitió que hubo atrasos con la presentación de los balances y que no se pudo mantener la sede. Pero lo atribuyó a que "no había recursos para afrontar esos gastos porque los socios, de común acuerdo, decidimos dejar de aportar". Sostuvo que ya se está confeccionando el último balance que faltaba, dentro de los términos previstos, y que el llamado a elecciones será a fines de mayo.

En sus épocas de esplendor, la Casemi llegó a tener casi 250 socios, pero ahora hay unos 70 activos, según afirman en el sector. Serán los que elegirán a la nueva conducción de la organización empresarial.



Desarrollo

Con una inversión que superará los 3.000 millones de dólares, Josemaría, un proyecto de cobre, con presencia de oro y plata, ubicado al norte de Iglesia, asoma como el gran desafío para los proveedores mineros locales. La intención desde la Casemi es que la mayor parte de los servicios se contraten en la provincia.