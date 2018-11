Distinto a lo que sucede en Mendoza, en esta provincia los principales referentes de la vitivinicultura no prevén que la cosecha de uvas que se avecina sea mayor a la anterior. En forma unánime, a lo sumo suponen que será igual o algo menor a la del año pasado, principalmente por las menores posibilidades económicas de los viñateros que impidieron que en las fincas se desarrollarán las tareas de abono y fertilización necesarias. En 2018 la cosecha vitivinícola llegó a los 2.570 millones de kilos de uvas cosechados y en los últimos días referentes de grandes entidades vitivinícolas como son Peñaflor y Fecovita salieron a decir en Mendoza que por la ausencia de heladas y las buenas condiciones climáticas generales de los últimos meses están pensando que esa cifra será superada en el 2019, según publicó el diario Los Andes. En San Juan, algunas entidades incluso opinaron que se trata de una maniobra que pretenden instalar las grandes bodegas para presionar los precios a la baja. Es el caso de Eduardo Garces, presidente de la Federación de Viñateros; quien cree que "es una maniobra más de los grandes industriales que este año se han estado llenando de plata y no han repartido nada y el año que viene quieren seguir con lo mismo". El productor dijo que "nunca hubo dos años seguidos de aumento en la cosecha vitivinícola", y que sumado a eso ya hay casi 6.000 hectáreas de viñedos afectadas por granizo en Mendoza. "La tonelada de mosto cuesta 203 dólares mas que a principio de año, paso de 1.200 a 1403 dólares, y ningún industrial ajustó el precio al productor que le dio la uva a 4 pesos en cuotas", se quejó.

Angel Leotta, titular de Corporación Vitivinícola y quien dirige en la provincia a las bodegas trasladistas, también opinó que viene "la misma uva del año año pasado", aunque advirtió que aun "es muy pronto para saberlo". Agregó que la inestabilidad del tiempo en los últimos días puede ocasionar problemas de carácter fitosanitario -"ya hay ataques de peronóspora en racimos", aseguró-, y sostuvo que es "decir que la uva va a valer menos o más es aventurarse" en un mercado tan volátil y cambiante como el vitivinícola. ""De aquí a marzo puede ocurrir cualquier cosa", dijo. El bodeguero analizó que la próxima cosecha será "problemática" ya que aun cosechando lo mismo que este año, no se ha logrado sacar el sobrestock vinico y habrá dificultades para conseguir vasijas vacías. Para el presidente de la Asociación de Viñateros Independientes, Juan José Ramos; un mayor volumen de cosecha depende de las posibilidades económicas que tenga el productor para fertilizar "y este año no tiene muchas posibilidades, son muy pocos los que han tenido recursos para trabajar bien y los que lo tenían no justificaron invertirlo en el campo con una tasa de interés del 60%". Ramos aseguró que ""no va a haber mas uva este año, puede ser similar al año pasado", y agregó que además de que hay muchos parrales abandonados, este año se destinará mas uva a hacer pasas y mostos, y menos a vinos. Pablo Martín, del área viñatera de la Cámara de Producción, Empaque y Comercio de Pocito, informó que en las viñas ya se observan los primeros signos de la producción: viene ""bastante menos" cantidad de uva para pasas y en fresco que la cosecha 2018 e igual o más cantidad de uvas finas -tintas principalmente. ""Donde está difícil el cálculo es con las uvas comunes porque se ven muchos racimos pero con mucho corrimiento (granos abortados), calculo que la producción será similar al 2018", opinó. Además dijo que deberá verse el comportamiento del clima en función de las tareas que realice el productor.

Los últimos datos

Volumen cosechado

De acuerdo a los datos oficiales del INV, la cosecha de uvas en Argentina en el año 2018 alcanzó los 2.573.311.400 kilos, manifestando un crecimiento del 31 por ciento respecto a la temporada anterior. De esta forma se logró recuperar la vendimia luego de una cosecha 2016 históricamente baja.

La elaboración

En la última vendimia se elaboraron 1.452.151.000 litros de vino, 477.286.700 litros de mosto y 163.100 litros de jugo de uva.

Estos valores indican un aumento del 23 por ciento en la elaboración de vinos y del 73 por ciento en la elaboración de mostos y jugo de uva, con respecto al año 2017.

Los destinos

El 97,8% de las uvas (2.515.966.000 kilos) fueron a bodegas y/o fábricas de mosto, 2% a secaderos de pasas (50.750.200 k) y 0,3% (6.595.200 k), a consumo en fresco. Las variedades con mayor producción fueron Cereza (509.211.500 k), Malbec (412.157.300) y Criolla (251.726.100 k).