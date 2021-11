Crece la preocupación del Gobierno local por la existencia de sitios en internet donde se ofrece la venta de entradas para ver el partido entre las selecciones de fútbol de Argentina y Brasil que se jugará en San Juan el próximo 16 de noviembre, cuyos precios van desde los $40.000 hasta más de $173.000 por cada boleto. El problema es que las entradas oficiales aún no salen a la venta, por lo que las autoridades salieron a advertir que se trata de tickets "truchos" y tanto desde la Secretaría de Deportes como de la de Seguridad insisten en pedir a la gente tener cuidado para no caer en trampas, y esperar a que esté habilitada la venta oficial. Esta será el día lunes 15 de noviembre, un día antes del partido, y se realizará en forma presencial en el autódromo Villicum en Albardón (se permite acampe sólo desde domingo 14 desde las 21), o bien a través de la plataforma online "ventas.autoentrada.com". Los valores aún no fueron informados, pero en los últimos encuentros fueron desde $2.500 las más baratas a $11.500 las más costosas. Pero por estos días cualquiera puede ingresar al sitio denominado "viagogo", que se promociona como una plataforma "secundaria" de venta de tickets para eventos deportivos y show musicales en directo, y que además indica que los "vendedores" son los que establecen los precios de las entradas que se ven en su página. Incluso asegura que "dichos precios pueden ser mayores o menores que su precio nominal". Allí se ofrecen entradas en el sector "popular" a $ 39.868 y $41.027, y se anuncia que serán entregadas por medio de una reunión con el vendedor, por lo que se estima que alguien la entregará en mano aquí en San Juan. También hay boletos de Plateas que se venden a $77.168. La oferta más cara, con "entrega segura" y una "vista sin restricciones" es de $ 173.627. En todos los casos, para realizar la compra hay que ingresar los datos personales y la tarjeta de crédito para efectuar el pago. No fue posible contactar a quién está detrás del sitio viagogo, ya que aunque promociona un número telefónico de Buenos Aires, al llamar se trata de un call center donde una computadora consulta si se ha comprado, o se pretende vender un boleto; y pide un supuesto código enviado al correo de quien ha completado los pasos anteriores, es decir; comprado o vendido una entrada.

CONTROLES EN VILLICUM Y BICENTENARIO

El secretario de Deportes, Jorge Chica, recordó que la provincia realizará inspecciones tanto durante la compra de entradas en el Villicum, como también en el día del partido en el estadio del Bicentenario cuando se presenten los boletos. "Si esas entradas son truchas va a estar flagrancia actuando, por lo que además de ser estafados, van a tener problemas con la Justicia", dijo Chica.

Por su parte, el secretario de Seguridad, Carlos Munisaga, al ser consultado reiteró lo que se había anunciado hace unos días, que "el uso o la identificación de venta de entradas truchas o falsas, se va a poner en conocimiento en el sistema de Flagrancia".

Recordó que va a haber una fuerte presencia de la unidad fiscal tanto en el lugar de venta de entradas en el Villicum, como en el estadio del Bicentenario. "Ante cualquier situación de alteración del orden que tenga que ver con la venta de entradas o falsificaciones, o con cualquier situación de descontrol, van a estar disponibles los fiscales para actuar y poner a disposición el sistema de Flagrancia que ha sido acordado con el Ministerio Público y el fiscal general Eduardo Quattropani", indicó el funcionario. Al consultarle si se irá contra el sitio que venda las entradas falsas, o bien contra quien las compró, el funcionario dijo que eso lo debe responder la Justicia.

ANTECEDENTES

El pasado 10 de septiembre, en el partido de Argentina - Bolivia, en Nuñez, que tuvo como protagonista a Lionel Messi; en la previa al partido, más de 200 personas denunciaron haber sido víctimas de la venta de entradas apócrifas. Un mes después, el 11 de octubre pasado, la Fiscalía de Especializada en Eventos Masivos de la ciudad de Buenos Aires inició una investigación por el aforo y la venta de entradas apócrifas en los partidos Boca-Lanús, por la Liga Profesional de Fútbol (LPF), y Argentina-Uruguay, por las Eliminatorias Sudamericanas. El cuerpo de investigadores detectó al menos 500 tickets irregulares en el juego del seleccionado y más de 200 en La Bombonera, por la Liga Profesional.