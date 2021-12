La Argentina cerró el año con una muy buena performance de los vinos varietales, ya que se logró un precio promedio de casi u$s 0,80 el litro y se espera una buena cosecha para el próximo año, indicaron hoy desde la Cámara Argentina de Vinos a Granel.



"Terminamos el año y el precio promedio llega a u$s 0,80. Muy buena performance de los vinos varietales. Además, se espera una buena cosecha para el próximo año", dijo hoy el presidente de la Cámara Argentina de Vinos a Granel, José Bartolucci.



Según informaron desde la entidad, tras la evaluación realizada por la Cámara a partir de los datos de exportaciones a noviembre, "termina un año de fructífero trabajo", ya que "mejoró el precio promedio varietal de u$s 0,74 a 0,78 y creció la cantidad de empresas que exportan a ese mercado, superando las treinta".



"Si bien por la caída en los números de cosecha 2021, ya vaticinábamos cierta caída en volúmenes por los incrementos de precios, hoy con cifras casi finales, estaríamos cerrando con 115/120 millones de litros de vinos a granel exportados, una cifra similar a la del 2019 pero con la diferencia que este año más del 80% de lo despachado al exterior son vinos varietales".



"Estamos contentos con eso, ya que se ve con claridad que hemos vendido a mejores precios promedio. En el 2020 ingresamos USD 67 millones, mientras que en el 2021 vamos a superar los USD 67,6 millones en total" enfatizó Bartolucci.



En tanto para el 2022 "esperamos una buena cosecha y seguramente será superior a la de este año, ya que los viñedos se han recuperado y las condiciones climáticas han sido clementes, lo que nos obliga a seguir redoblando esfuerzos en los mercados focos como Reino Unido, China y Estados Unidos y buscar otros potenciales en Europa Oriental, Asia y África", señaló el dirigente.



Este año los cuatro mercados más importantes para la modalidad continuaron siendo Reino Unido, China, Canadá y Estados Unidos, con el ascenso en importancia de México, que quedó en quinto lugar como mercado de destino en volumen de graneles genéricos.



En tanto Alemania, que es un mercado de relevancia para Argentina, "quedó en sexto lugar pero este año incrementó la importación de vinos varietales, mejorando valor", indicaron desde la Cámara.