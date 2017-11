Un informe privado elaborado por la consultora ABECB reveló que la Argentina ocupa el último puesto en el ránking de costos laborales manufactureros. El relevamiento de Costos Laborales Unitarios de Manufacturas (CLUm) analizó la economía de 25 países y arrojó que Taiwán es el más competitivo en término de costos manufactureros.



Al gigante asiático lo siguen México, Indonesia, Tailandia y China. Por el contrario, los últimos escalos del ránking lo ocupan Francia, Suiza, Australia, Brasil y Argentina.



El debate alrededor de la laboral fue uno de los temas más activos en la agenda política durante los últimos meses. El abordaje de los costos laborales fue uno de los ejes que atravesó el debate entre el Gobierno y las centrales sindicales.



En ese sentido, Alberto Schuster, director de la Unidad de Competitividad de ABECEB indicó que "la mala performance productiva es un dato que debe generar preocupación en nuestro país" por lo que destacó la labor de la Casa Rosada para "consensuar los proyectos de reforma laboral y tributaria".



El relevamiento de la consultora determinó que el mercado laboral argentino mostró "un pobre comportamiento en los últimos 50 años". Entre las razones de esta situación, desde ABECEB destacó la "elevada volatilidad macroeconómica, la falta de adaptación a los cambios que la tecnología le imponen y el elevado costo laboral no salarial".



En ese contexto, la consultora que dirige Dante Sica señaló que "en los últimos años se crearon solo 50 mil empleos privados formales por año" por lo que estiman que sin cambios y sin la compensación del empleo público, el desempleo "rozaría 15% en 2025, el doble que en la actualidad".



"Esta radiografía nos confirma que es necesario trabajar en mejorar la competitividad, entre otros factores, de los costos laborales", subrayó Schuster al tiempo que precisó que "en Argentina, los costos laborales resultan más altos que en la mayoría de las economías emergentes". Claro que no todas son malas noticias ya que el especialista sostuvo que "respecto de Brasil mostramos una mayor productividad laboral".



Por otro lado, si se analiza por sectores el CLUm detalla que las ramas industriales menos competitivas son: confecciones, textiles, radio y televisión, cuero y calzado, maquinaria de oficina, autopartes, minerales no metálicos, madera y edición.



"Estos sectores, con excepción de radio y televisión y maquinaria de oficina, son intensivos en mano de obra y, en conjunto, emplean aproximadamente 300.000 personas", se indica en el análisis. En cambio, las más competitivas son productos de petróleo, productos químicos, metales comunes y tabaco, mientras que alimentos y bebidas se encuentra en un nivel medio.